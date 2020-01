Taika Waititi wyreżyseruje film "Star Wars"? Reżyser odniósł się do plotek

Waititi niedawno stworzył nominowanego do Oscara "Jojo Rabbita", niedługo zajmie się tworzeniem filmu o najgorszej drużynie piłkarskiej w historii, a na horyzoncie ma jeszcze "Thora: Love and Thunder" oraz "Akirę". Według plotek, Nowozelandczyk do napiętego grafiku ma dodać jeszcze "Gwiezdne wojny".