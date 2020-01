Taron Egerton i Scarlett Johansson wystąpią w absurdalnym "Little Shop of Horrors"? Pojawiły się przecieki

Remake "Little Shop of Horrors" zapowiedziany został już w 2016 roku. Wygląda na to, że przygotowania do jego realizacji w końcu ruszyły, a twórcy rozpoczęli kompletowanie obsady. Full Circle Cinema donosi, że do głównej roli rozważany jest angaż gwiazdora filmu "Rocketman" - Tarona Egertona.

Taron Egerton i Scarlett Johansson w remake'u "Little Shop of Horrors"?

Pogłoskę potwierdził Jeff Sneider z portalu Deadline. Co więcej, dodał on, że propozycję roli Audrey otrzymała sama Czarna Wdowa, czyli Scarlett Johansson. Do Audrey II przymierzany jest z kolei Billy Porter.

"Little Shop of Horrors" zadebiutował w formie broadwayowskiego musicalu. W późniejszych latach został dwukrotnie przeniesiony na ekran - w 1960 roku jako "Sklepik z horrorami" oraz w roku 1986, przez Franka Oza, jako "Krwiożercza roślina". Za najnowszą wersję absurdalnego horroru komediowego odpowiedzą Greg Berlanti jako reżyser i Matthew Robinson jako scenarzysta.

