"Terminator: Mroczne przeznaczenie" - ludzka strona T-800 w usuniętej scenie z filmu

W październiku 2019 roku do kin trafiła kolejna część "Terminatora". Film był bezpośrednią kontynuacją historii ukazanej w dwóch pierwszych produkcji reżyserowanych przez Jamesa Camerona. W rolach głównych powróciły gwiazdy oryginału. Im też poświęcono jedną z usuniętych scen pochodzących z filmu "Terminator: Mroczne przeznaczenie".

"Terminator: Mroczne przeznaczenie" - usunięta scena z filmu

Już niedługo najnowszy "Terminator" trafi na krążki Blu-ray i DVD. Z tego powodu, jak to zwykle bywa, w sieci pojawiła się jedna z usuniętych scen. Twórcy filmu wielokrotnie odnoszą się do dwóch pierwszych "Terminatorów", zresztą ważną rolę odgrywa w nim Sarah Connor, którą ponownie zagrała Linda Hamilton. Nie zabrakło też Arnolda Schwarzeneggera powracającego do postaci T-800, lepiej znanej jako... Carl.

W filmie Tima Millera główna bohaterka imieniem Dani, ścigana przez zupełnie nowe zagrożenie ze strony maszyn, musi zaufać żołnierce z przyszłości Grace. Po drodze trafiają na Sarah Connor i próbują uciec przed morderczym Rev-9. W końcu są zmuszone szukać pomocy u T-800, który zamordował Johna Connora i od tamtego czasu, pozbawiony dalszych zadań, osiedlił się na odludziu, związał z Alicią i założył firmę produkującą zasłony. Jako Carl wychowuje ze swoją partnerką jej syna i odkrywa uroki człowieczeństwa. Do filmu nie trafiła scena rozmowy dwóch kobiet.

Wycięty fragment porusza jeden z najciekawszych aspektów nowego "Terminatora". Odpowiada bowiem na pytanie o uczłowieczenie maszyny. Okazuje się, że nawet elektroniczny zabójca może wygenerować ludzkie odruchy, co nie powinno dziwić. W końcu tytułowe roboty do złudzenia przypominają ludzi, przynajmniej z biologicznego punktu widzenia. Alicia wyznaje Sarah, że dla niej Carl jest osobą i to osobą, którą darzy odwzajemnionym uczuciem. W finale filmu widzimy, że kobieta się nie pomyliła, bo T-800 do samego końca bronił słusznej sprawy, zachowując się jak stuprocentowy człowiek.

"Terminator: Mroczne przeznaczenie" - kiedy premira na Blu-ray i DVD?

Amerykańska premiera filmu na Blu-ray i DVD miała miejsce 14 stycznia 2020 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy domowa edycja trafi na sklepowe półki w Polsce. w rolach głównych oprócz Hamilton i Schwarzeneggera wystąpili Mackenzie Davis, Natalia ReyesGabriel Luna, Alicia Borrachero, Edward Furlong, Enrique Arce oraz Diego Boneta.

