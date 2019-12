Terry Gilliam ostro o "Czarnej Panterze": "Nienawidzę tego filmu. Aż krew się we mnie gotuje!"

Filmy ze stajni Marvela "cieszą się" ostatnio tą mniej przyjemną stroną popularności. Najpierw przygody Avengersów krytykowali światowej sławy reżyserzy - Martin Scorsese i Francis Ford Coppola. Gdy wywołana przez nich burza nieco ucichła, na scenę wkroczył Terry Gilliam. Twórca takich hitów, jak "Monty Python i Święty Graal" i "Las Vegas Parano", skrytykował bezpośrednio jedną z produkcji Marvel Studios. Za co oberwało się "Czarnej Panterze"?

Terry Gilliam ostro o "Czarnej Panterze"

"Czarna Pantera" to jeden z najnowszych filmów wchodzący w skład Kinowego Uniwersum Marvela. Debiutująca w 2018 roku produkcja traktuje o losach króla T'Challi, który obejmuje rządy po tragicznie zmarłym ojcu. Włada on Wakandą - ukrytym (i oczywiście fikcyjnym) afrykańskim państwem, korzystającym z silnie zaawansowanej technologii. Terry'emu Gilliamowi bardzo nie spodobał się sposób, w jaki twórcy filmu ukazali Afrykę.

Znany reżyser stwierdził, że film oferuje czarnoskórym dzieciom mylne wyobrażenie rzeczywistości. Przyznał, że z tego właśnie powodu nienawidzi filmu Ryana Cooglera.

" Aż krew się we mnie gotuje! Nienawidzę "Czarnej Pantery". Doprowadza mnie do szału. To wpaja czarnoskórym dzieciom, że można w coś takiego wierzyć. A to gówno prawa. To totalna bzdura. "

Następnie Gilliam wygłosił przekonanie, że twórcy filmu nigdy nie byli w Afryce. Miało to z pewnością oznaczać, że - jego zdaniem - przedstawione w filmie realia są parodią rzeczywistości. Tak się jednak składa, że ekipa filmowa Afrykę odwiedziła. Reżyser zabrał część osób, w tym projektantkę czuwającą nad filmem, na służbowy wyjazd, by zbadać aspekty historii kontynentu, które mogłyby pomóc w realizacji filmu. Co więcej, część zdjęć kręcona była w RPA, Zambii i Ugandzie.

"Czarna Pantera" jest również jednym z filmów Marvela, które krytycy cenią sobie najbardziej. Film otrzymał aż siedem nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film. Otrzymał ostatecznie trzy statuetki, w tym za kostiumy i scenografię.

