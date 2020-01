Chociaż na rynku filmów superbohaterskich od kilku lat króluje Marvel Studuios, najnowszy film o Batmanie może w tej kwestii trochę namieszać. O "The Batman" już jest głośno, wszystko z powodu odtwórcy głównego bohatera - Roberta Pattinsona, który zdaniem wielu fanów Mrocznego Rycerza nie pasuje do tej roli. Aktor podchodzi jednak do nowego zadania z otwartym umysłem i jest gotowy na każdą decyzję reżysera.

"The Batman" - Robert Pattinson o roli Mrocznego Rycerza

Aktor podkreśla w wywiadach, że nowa rola będzie dla niego ciekawym wyzwaniem. Chociaż jest głównie kojarzony z roli Edwarda w sadze "Zmierzch", pokazał swój talent w bardziej ambitnych produkcjach. Jedną z nich jest horror "Lighthouse" z 2019 roku, który zachwycił krytyków i widownię.

Jak podejdzie do roli jednego z najsłynniejszych superbohaterów DC? Pattinson opowiedział o roli w wywiadzie dla Empire Magazine.

" Jeśli pracujesz w filmie z kategorią wiekową R, masz o wiele większe pole do popisu. Jeśli chodzi o tę postać, chcę ją popchnąć najdalej, jak to tylko możliwe. Myślę, że Matt Reeves również. Można zrobić z nią naprawdę szalone rzeczy. "

Chociaż wielu fanów pewnie o tym marzy, "The Batman" nie dostanie kategorii R, która raczej nie idzie w parze z filmami o superbohaterach. Wyjątkami potwierdzającymi tę regułę są w jedynie "Logan" i "Deadpool". W przypadku historii o Mrocznym Rycerzu szefowie Warner Bros. położą nacisk na zysk, więc film otrzyma kategorię PG-13. Nie oznacza to jednak, że w jej ramach nie można pokazać bardziej dojrzałych treści.

"The Batman" - kiedy premiera?

W którym kierunku podążą Matt Reeves i Robert Pattinson? O tym przekonamy się za kilkanaście miesięcy. W produkcji wystąpią między innymi Zoë Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro i Jayme Lawson. Premiera produkcji została zaplanowana na 25 lipca 2021 roku.

