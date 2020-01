"The Batman" - zobaczcie Roberta Pattinsona i Colina Farrella na zdjęciach z planu

Rozpoczęły się zdjęcia do wyczekiwanego "The Batman" z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Ekipa filmowa pracuje obecnie w Londynie na lokacjach, więc czujni paparazzi i przechodnie postanowili zrobić kilka zdjęć z planu. Te trafiły do sieci i dzięki nim możemy po raz pierwszy zobaczyć Roberta Pattinsona w roli Bruce'a Wayne'a. Niestety, na razie nie pojawił się w stroju Batmana.

Batman - pierwsze zdjęcia z planu filmu z Robert Pattinsonem

Nie mniej, Pattinson niewątpliwie wygląda elegancko i szykownie na motorze w środku Londynu. Zobaczcie pierwsze zdjęcia z "The Batman":

Na kolejnych zdjęciach widzimy natomiast... Pingwina, a właściwie Colina Farrella w siwej peruce, z parasolem w rękach. Wiadomość o obsadzeniu aktora w roli legendarnego przeciwnika Batmana została potwierdzona na Twitterze przez reżysera filmu, Matta Reevesa. Zdjęcia z planu "Batmana" nie są zbyt wysokiej jakości, nie mniej warto się z nimi zapoznać:

Niestety, na razie nie poznaliśmy szczegółów fabuły filmu "The Batman". Wiemy natomiast, że obsada produkcji jest naprawdę imponująca. Oprócz Pattinsona i Farrella w filmie zobaczymy też: Zoe Kravitz, Andy'ego Serkisa, Paul Dano, John Turturro, Jeffrey Wright, Peter Sarsgaard. Produkcja ma zadebiutować w lipcu 2021 roku.

Zobacz także: Oficjalny trailer "The Gentlemen" już w sieci. Matthew McConaughey w nowym filmie Guya Ritchiego