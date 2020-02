"The Crown" zakończy się na 5. sezonie. Wiemy, kto zagra Elżbietę II w finale serialu

Peter Morgan oświadczył, że opowieść o rodzinie królewskiej skończy się na 5. sezonie. Twórca "The Crown" nie chce bowiem pokazywać losów najmłodszego pokolenia, chociaż wcześniej brał to pod uwagę.

Obecnie ekipa "The Crown" pracuje nad 4. sezonem produkcji, w której zobaczymy postać księżnej Diany. Peter Morgan w swoim oświadczeniu zdradził również, kto w 5. sezonie zagra królową Elżbietę II:

Jestem bardzo podekscytowany tym, że mogę potwierdzić angaż Imeldy Staunton do roli Jej Królewskiej Mości Królowej na 5. i ostatni sezon, który przeniesie "The Crown" w XXI wiek. "

Widzowie kojarzą Imeldę Staunton chociażby z "Harry'ego Pottera", gdzie wcieliła się w znienawidzoną przez fanów postać nauczycieli Obrony Przed Czarną Magią - Dolores Umbridge.

Aktorka tak skomentowała fakt dołączenia do obsady "The Crown":

"

Uwielbiam oglądać "The Crown" od samego początku. Jako aktorce sprawiało mi ogromną przyjemność oglądanie tego, jak Claire Foy oraz Olivia Colman dodawały do scenariuszy Petera Morgana coś wyjątkowego i unikatowego. To wielki honor móc dołączyć do takiego zespołu i pracować z nimi do końca serialu. "