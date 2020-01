"The Jesus Rolls" z pierwszym zwiastunem. John Turturro powraca w spin-offie "Big Lebowskiego"

"Big Lebowski" to popularny film braci Coen, który zadebiutował 22 lata temu. Śledziliśmy w nim losy Jeffreya Lebowskiego - bezrobotnego hipisa, którego największą pasją była gra w kręgle ze swoimi kumplami. Jego największym rywalem był Jesus, grany przez Johna Turturro. To właśnie on będzie głównym bohaterem długo wyczekiwanego spin-offu. "The Jesus Rolls" doczekał się właśnie pierwszego teasera.

"The Jesus Rolls" - zwiastun spin-offu "Big Lebowskiego"

Zapowiedź filmu "The Jesus Rolls" prezentuje się następująco:

John Turturro nie tylko powróci w roli Jesusa Quintany, pełni również funkcję reżysera i scenarzysty. Zapowiedź głównego bohatera w swoim środowisku naturalnym - torze do kręgli. W filmie będziemy świadkami tego jak Jesus, zaledwie kilka godzin po opuszczeniu więziennych murów, brata się z innymi odmieńcami - Peteyem i Marie. Wspólnie rozpoczynają istną eskapadę zbrodni i romansu. Choć "The Jesus Rolls" funkcjonuje w tym samym uniwersum, co "Big Lebowski", w dużej merze opiera się na filmie Bertranda Bliera - "Going Places" z 1974 roku. Zatem, dzieło Johna Turturro jest nie tylko spin-offem komediowego klasyka, ale także niejako remakiem francuskiej komedii z lat 70.

W boku Turturro, na ekranie pojawią się między innymi: Bobby Cannavale, Susan Sarandon, Jon Hamm, Audrey Tautou, Pete Davidson oraz Christopher Walken. Premiera odbędzie się w 2020 roku.

Zobacz też: "Nędznicy" - zobacz polski zwiastun konkurenta "Bożego ciała" w walce o Oscara 2020