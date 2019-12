"The Madalorian": brak gadżetów z Baby Yodą przyniósł Disneyowi spore straty. O jakich kwotach mowa?

Ostatnie kilka tygodni należy w zasadzie do jednej postaci popkultury - Baby Yody, czyli jednego z bohaterów serialu "The Mandalorian". Słodki bohater stał się niezwykle popularny, ale do tej pory nie doczekał się żadnych oficjalnych zabawek i innych gadżetów z jego wizerunkiem. Ta decyzja słono kosztowała Disneya, który mógł zarobić na serialu kolejne miliony dolarów.

"The Mandalorian" - ile kosztuje Disneya brak zabawek z Baby Yodą?

Baby Yoda - fikcyjna postać, którą chciano okrzyknąć Człowiekiem Roku magazynu "Time", bohater wielu memów, przeróbek, customowych zabawek. Stworek doczekał się nawet swojego drinka, a do tej pory nie otrzymał żadnych oficjalnych produktów sygnowanych logo hitu platformy Disney+. Ta decyzja szefów Disneya szokuje, bo "The Mandalorian" zadebiutował w idealnym okresie - tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Świąteczne prezenty z motywem Baby Yody rozchodziłyby się jak świeże bułeczki.

Dziwne postanowienie Disneya spowodowało, że sprawie przyjrzała się stacja CNBC. Na jej oficjalnym Twitterze pojawił się materiał zdradzający, ile szacunkowo wynoszą straty spowodowane brakiem gadżetów z Baby Yodą.

" Disney traci w przybliżeniu 2,7 miliona dolarów z powodu braku zabawek z Baby Yodą w te Święta. "

Jak widać, kwota jest spora. Prawie 3 miliony dolarów przeszły firmie koło nosa. Co prawda można kupować oficjalne pluszaki przedstawiające małego pobratymca mistrza Yody, ale jedynie w przedsprzedaży. Produkt trafi do klientów... latem 2020 roku. Rynkiem zbytu nie są jedynie dzieci, ale również kolekcjonerzy wszystkiego, co związane z "Gwiezdnymi Wojami". Być może decyzja wynika z braku dostępności platformy Disney+ w krajach Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Na razie serwis działa tylko w kilku państwach świata.

"The Mandalorian" sezon 2 - kiedy premiera?

Chociaż emisja pierwszego sezonu serialu dobiegła już końca, obecni trwają zdjęcia do kontynuacji, która za jakiś czas zadebiutuje na platformie Disney+. Jon Favreau potwierdził, że premiera nowych przygód Mando odbędzie się jesienią 2020 roku. W drugim sezonie mają pojawić się bohaterowie znani z kinowych produkcji osadzonych w uniwersum "Star Wars".

