"The Mandalorian" - gwiazdor serialu zdradził przyszłe losy Baby Yody

W ostatnich odcinkach "The Mandalorian" poznaliśmy Moffa Gideona, jednego z byłych szefów Imperium, które wciąż ma lojalistów rozsianych po całym świecie. Postać jest tajemnicza, ponieważ zdaje się wiedzieć wszystko o wszystkich, a jednocześnie o nim nie wiemy nic. Dlatego grający go Giancarlo Esposito wypowiedział się na temat postaci, a zwłaszcza jego zamiarów wobec Baby Yody.

Aktor udzielił wywiadu IGN, gdzie powiedział, że jego zamiary są całkiem zrozumiałe - jest byłym liderem wielkiego ugrupowania, więc potrzebuje jak najwięcej potężnych sojuszników, aby odbudować stary porządek w Galaktyce:

"

Jak każdy wielki lider albo naukowiec, chciałbyś się zaprzyjaźnić z kimś potężnym. Albo chociaż użyć ich do czerpania korzyści dla całej ludzkości. Więc ta siła go zauroczyła, zwłaszcza, że próbuje przywrócić Galaktykę do starego stanu. Ale jak on wie wszystko o wszystkich? Skąd czerpie wiedzę na temat wydarzeń? Jest bardzo interesującą postacią i cieszę się, że mogę go powołać do życia w tym serialu. "