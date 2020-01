Tom Hiddleston upadł na twarz, ćwicząc do roli w serialu "Loki" [WIDEO]

Już niedługo na platformę Disney+ trafią pierwsze seriale Marvel Studios. Wśród nich znajdzie się "Loki". Zdjęcia do solowych przygód brata Thora jeszcze się nie rozpoczęły, ale obsada i ekipa już ciężko pracują, przygotowując się do produkcji. Tom Hiddleston już ćwiczy do swojej roli. Zamieścił na swoim Instagramie wideo z przygotowań.

"Loki" Tom Hiddleston ćwiczy na planie serialu Marvela

W mediach społecznościowych gwiazdora pojawiło się krótkie zakulisowe nagranie, w którym widzimy, że bycie aktorem to nie tylko talent do ogrywania różnych emocji i wcielania się w rozmaite postacie, ale również odpowiednie umiejętności ruchowe.

W poniższym poście możemy zobaczyć, jak powstają sceny latania lub dalekiego skakania.

" Przygotowania idą bardzo dobrze. "

Aktor ma na sobie specjalną uprząż, dzięki której może symulować skok lub lot. Niestety Hiddlestonowi nie wyszło superboahterskie lądowanie, bo przewrócił się na materace, lecąc prosto na twarz. Czy to zamierzony efekt, czy wypadek przy pracy? Trudno powiedzieć. Dowiemy się, kiedy "Loki" trafi do bazy Disney+.

"Loki" - kiedy premiera?

O samym serialu wiadomo na razie nie wiele. Wiadomo, że oprócz Toma Hiddlestona w obsadzie zobaczymy Sophię Di Martino, która według fanów ma się wcielić w żeńską wersję głównego bohatera. Loki po raz ostatni pojawił się w "Avengers: Endgame". Była to wersja postaci z roku 2012, czyli z okresu pierwszej części "Avengers". Tej wersji brata Thora udało się wykraść Tesseract i uciec podczas zamieszania wywołanego przez podróżujących w czasie superbohaterów. Prawdopodobnie będziemy śledzić losy Lokiego podróżującego za pośrednictwem jednego z Kamieni Nieskończoności. Serial "Loki" ma trafić na Disney+ wiosną 2021 roku.

