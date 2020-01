Gdy słyszymy termin "kino gangsterskie" przed oczami staje nam majestat Marlona Brando w "Ojcu chrzestnym", lub w ostateczności błędny wzrok Ala Pacino w "Scarface". W dziejach kina powstały jednak setki filmów traktujących o gangsterskich porachunkach. Niektóre z nich otarły się niemal o wybitność i niewiele ustępują wymienionym wyżej tytułom. Które filmy możemy mieć na myśli?

Top 14 - najlepsze filmy gangsterskie w historii kina

Przed wami lista czternastu najlepszych filmów gangsterskich w dziejach kina. Są to głównie zagraniczne produkcje, znalazło się jednak miejsce dla reprezentanta naszej rodzimej kinematografii.

1. trylogia "Ojciec chrzestny" (1972, 1974, 1990), reż. Francis Ford Coppola

Ponadczasowe dzieło Francisa Forda Coppoli, powstałe na podstawie powieści Mario Puzo, to dziś klasyk nad klasykami. Fenomenalne kreacje Marlona Brando i Ala Pacino przeszły już do legendy, a dzieje rodziny Corleone stały się symbolem gatunku. Gangsterzy nigdy wcześniej, ani później, nie byli tak majestatyczni i eleganccy, jak w trylogii objętej już niemalże swojego rodzaju kultem.

2. "Człowiek z blizną" (1983), reż. Brian De Palma

Adaptacja powieści Armitage'a Traila oraz remake filmu Howarda Hawksa z 1932 roku, który popularnością stanowczo przebił oryginał. Poznajemy tu zupełnie inne oblicze Ala Pacino, niż to, które zaserwował nam w trylogii Coppoli. Tony Montana to agresywny prostak, który jakimś cudem zaskarbił sobie sympatię widzów na całym świecie i stał się jednym z symboli kina gangsterskiego. Historia kubańskiego imigranta, który przybywa do Miami i wkracza do mafijnego półświatka nie została początkowo ciepło przyjęta. Krytycy przejechali się po filmie, co przełożyło się również na finansowe fiasko. Z czasem widzowie docenili jednak obraz Briana De Palmy i oddali mu należny szacunek. Dziś "Człowiek z blizną" to absolutna klasyka gatunku.

3. "Dawno temu w Ameryce" (1984), reż. Sergio Leone

Epopeja Sergio Leone, której akcja rozgrywa się na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Głównymi bohaterami są tutaj Max i David, dwaj przyjaciele, którzy wspólnie wychowywali się w nowojorskim getcie żydowskim. W czasach młodzieńczych wstąpili do młodzieżowego gangu. Teraz, jako dorośli mężczyźni muszą się zmierzyć z wyzwaniami związanymi ze zniesieniem prohibicji.

4. "Chłopcy z ferajny" (1990), reż. Martin Scorsese

Istna perełka od Martina Scorsese'ego przedstawia historię, która wydarzyła się naprawdę. Kilkunastoletni Henry, który po dostaniu się w szeregi mafii zachłysnął się gangsterskim stylem życia to nie tylko doskonały, ale przede wszystkim bardzo realny obraz tego, jak naprawdę wygląda życie kryminalisty. Ze wszystkimi jego odcieniami.

5. "Pulp Fiction" (1994), reż. Quentin Tarantino

Opus magnum jednego z najbardziej uznanych reżyserów swojego pokolenia. "Pulp Fiction" nie jest typowym filmem gangsterskim, bo - jak na obraz Tarantino przystało - miesza w sobie cechy wielu gatunków. Zaburzona chronologia, fantastyczne postacie i kapitalnie napisane dialogi to zaledwie wierzchołek góry lodowej geniuszu tego kultowego już dzieła.

6. "Kasyno" (1995), reż. Martin Scorsese

Kolejny tytuł Martina Scorsese'ego na naszej liście. Tym razem rzecz dzieje się w Las Vegas 1973 roku. Śledzimy tu losy chicagowskiego Żyda, którego mafia wysyła z misją do Vegas, gdzie ma objąć zarząd nad kilkoma najbardziej dochodowymi kasynami. W wykonywaniu obowiązków pomaga mu psychopatyczny zabójca, a jednocześnie najbliższy przyjaciel.

7. "Życie Carlita" (1993), reż. Brian De Palma

Ponownie Al Pacino, tym razem jednak w roli skruszonego gangstera, który po opuszczeniu murów więzienia postanawia wieść normalne życie. Żadnych przestępstw, żadnyc mafijnych porachunków. "Starzy znajomi" o nim jednak nie zapomnieli i w szybkim tempie Carlito zmuszony jest powrócić do starych nawyków.

8. "Nietykalni" (1987), reż. Brian De Palma

Rzecz dzieje się w Chicago czasów prohibicji, kiedy rządy Ala Capone wzmagały wszechobecną przemoc i bezprawie. Eliot Ness stanął na czele specjalnej jednostki FBI, zwanej "Nietykalnymi", której zadaniem była walka z mafijnym półświatkiem.

9. "Bonnie i Clyde" (1967), reż. Arthur Penn

Najpopularniejsza i stanowczo najlepsza adaptacja opowieści o dwójce fatalnych kochanków. Bonnie i Clyde to jedna z najpopularniejszych par w popkulturze. Zakochani wspólnie przemierzają Stany Zjednoczone zabijając, kradnąc i napadając na banki.

10. "Wściekłe psy" (1992), reż. Quentin Tarantino

Reżyserski debiut Quentina Tarantino to opowieść o kilku złodziejach, którzy po nieudanym napadzie na sklep jubilerski zaczynają poszukiwać zdrajcy w swoich szeregach. Spotykają się w opuszczonym magazynie, gdzie wzajemnie obrzucają się zarzutami i torturują porwanego policjanta.

11. "Donnie Brasco" (1997), reż. Mike Newell

Oparta na faktach historia Joe'go Pistone - agenta FBI, znanego pod tytułowym pseudonimem. W latach 70. infiltrował on środowisko mafijne, przez co zmuszony był prowadzić podwójne życie. W filmie Mike'a Newella śledzimy najważniejsze wydarzenia z jego życia.

12. "Chłopaki z sąsiedztwa" (1991), reż. John Singleton

"Chłopaki z sąsiedztwa" to dzieło określane mianem jednego z najważniejszych filmów kina afroamerykańskiego i manifestem dyskryminacji czarnoskórej społeczności w USA. Śledzimy tu losy trzech kumpli, którzy usiłują wyrwać się ze slumsów i świata wiecznych wojen gangów.

13. "Prawo Bronxu" (1993), reż. Robert De Niro

Reżyserski debiut Roberta De Niro to opowieść o młodym chłopcu, który staje się świadkiem morderstwa, którego dokonał lokalny gangster. Gdy chłopak zataja informacje o tym co widział, mafioso postanawia się odwdzięczyć. Bierze chłopaka pod swoje skrzydła i wprowadza go w świat gangsterskich porachunków.

14. "Chłopaki nie płaczą" (2000), reż. Olaf Lubaszenko

Kultowa komedia Olafa Lubaszenki to absolutny klasyk polskiej kinematografii. Śledzimy tu losy młodego skrzypka, który zupełnym przypadkiem trafia w sam środek mafijnych porachunków. Powstaje zamieszanie, wybucha strzelanina i przy okazji ginie walizka z pieniędzmi. Podejrzenia o kradzież padają na zdezorientowanego chłopaka.

