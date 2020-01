Top 5: najlepsze horrory 2019 roku według serwisu Rotten Tomatoes

Serwis Rotten Tomatoes uchodzi powszechnie za najbardziej miarodajne źródło wiedzy o poziomie filmowych i serialowych produkcji. Wiele osób podejmując decyzję o sięgnięciu po określony tytuł, sugeruje się właśnie ocenami tego serwisu. Jak co roku, na stronie Rotten Tomatoes pojawiły się liczne podsumowania, w tym Top 5 najlepszych horrorów ostatnich dwunastu miesięcy. Które filmy grozy debiutujące w 2019 roku osiągnęły najwyższe wyniki?

Top 5 - najwyżej oceniane horrory 2019 roku według serwisu Rotten Tomatoes

Przed wami lista pięciu najlepszych horrorów 2019 roku według serwisu Rotten Tomatoes. Trzeba przyznać, że obyło się bez większych niespodzianek, choć jeden z filmów mieści się bardziej w ramach czarnej komedii niż horroru w jego dosłownym rozumieniu.

5. "Midsommar. W biały dzień", reż. Ari Aster

"Midsommar..." to psychodeliczny horror, którego akcja rozgrywa się niemal w całości za dnia, co nie jest częstym zjawiskiem. Śledzimy tu losy grupki młodych osób, które udają się do odciętej od świata szwedzkiej mieściny. Gdy stają się świadkami miejscowych obrzędów, ich życie zmienia się w istny koszmar.

4. "Zabawa w pochowanego", reż. Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Poznajemy tu historię Grace - pięknej młodej dziewczyny, która wyszła właśnie za mężczyznę swoich marzeń. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że jej ukochany skrywa przerażającą rodzinną tajemnicę, a bogaty ród, do którego właśnie dołączyła, okryty jest paskudną klątwą. W swoją noc poślubną panna młoda zmuszona jest do wzięcia udziału w krwawej grze.

3. "Tigers are not afraid", reż. Issa López

"Tigers are not afraid" to historia dziewczynki imieniem Estrella, która po zniknięciu matki ląduje na ulicy. Wkrótce dołącza do gangu bezdomnych dzieciaków, które muszą stawić czoła nie tylko mafijnym porachunkom narkotykowym, ale również nawiedzającym je duchom.

2. "The Lighthouse", reż. Robert Eggers

Nowy horror człowieka, który dał światu "The VVitch". W "The Lighthouse" śledzimy losy dwóch latarników, w których brawurowo wcielają się Robert Pattinson i Willem Dafoe. Odcięci od świata mężczyźni muszą stawić czoła pochłaniającej samotności i narastającej paranoi.

1. "To my", reż. Jordan Peele

Nowe dzieło twórcy oscarowego "Uciekaj!". Film przedstawia historię czteroosobowej rodziny, którą zaczynają prześladować ich sobowtóry będące skutkiem ubocznym nieudanego eksperymentu rządowego. W "To my" Jordan Peele ponownie przemyca pod płaszczykiem grozy ważny komentarz społeczny.

