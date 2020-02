Twórca "Martwego zła" i pierwszego "Spider-Mana" wyreżyseruje "Doktora Strange'a 2". Czy Tobey Maguire powróci jako Spidey?

Według najnowszych informacji podanych przez Variety, Sam Raimi ma bardzo duże szanse na zastąpienie Scotta Derricksona na krzesełku reżysera przy nadchodzącym filmie "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Filmowiec ma więc szansę powrócić nie tylko do gatunku filmów superbohaterskich, ale również do uniwersum Marvela. Czy przywróci Spider-Mana w wykonaniu Tobeya Maguire'a?

"Doktor Strange 2" - Sam Raimi reżyserem filmu Marvela

Na razie informacja o angażu Raimiego nie została potwierdzona. Podobno trwają negocjacje filmowca z przedstawicielami Marvel Studios. Sytuacja jest jednak na tyle poważna, że można przewidzieć, iż pertraktacje zakończą się owocnie dla obu stron. Oryginalny reżyser serii "Doktor Strange" opuścił prace nad sequelem w styczniu 2020 roku, ale wciąż będzie nad nią czuwał jako producent. Co ciekawe w wywiadzie dla CBR z 2015 roku Raimi przyznał, że z chęcią stworzyłby film dla Marvel Studios. Sequel przygód czarnoksiężnika ma mieć elementy horroru, więc nowy reżyser wydaje się być idealnym kandydatem na wakat.

Sam Raimi dał się poznać światu jako twórca kultowej serii horrorów pod tytułem "Martwe zło". Do mainstreamu wszedł filmem "Spider-Man" z 2002 roku, który wkrótce doczekał się dwóch sequeli, stając się pierwszą poważną kinową trylogią o bohaterze Marvela. W herosa wcielał się Tobey Maguire. Sam tytuł nadchodzącej produkcji sugeruje, że tytułowy bohater będzie przemierzał rozmaite zakątki multiwersum - odwiedzi między innymi alternatywne wymiary.

Z tego powodu wierni fani trylogii Raimiego o Spider-Manie, mają nadzieję, że w filmie wystąpi Tobey Maguire, który wcieli się w alternatywną wersję Spider-Mana Toma Hollanda. Powstał nawet fanowski plakat filmu, na którym stary Spidey wychodzi przez portal stworzony przez Strange'a.

Autorem grafiki jest oczywiście BossLogic.

Przed premierą filmu "Spider-Man: Far From Home" spekulowano, że aktora zobaczymy, chociaż w cameo. Niestety nic takiego się nie stało. W gościnnej roli pojawił się jednak inny gwiazdor - J.K. Simmons, ponownie grający J.J. Jamesona.

"Doktor Strange 2 - kiedy premiera?

Czy w filmie "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" rzeczywiście pojawi się Maguire? Trudno powiedzieć wiadomo, że na pewno ponownie nie zobaczymy Rachel McAdams, która w pierwszej części grała miłość protagonisty - doktor Christine Palmer. W obsadzie nie zbaraknie jednak Benedicta Cumberbatcha. Powrócą również Chiwetel Ejiofor i Benedict Wong. W filmie ma się również pojawić Elizabeth Olsen w roli Scarlet Witch. Film trafi do kin 7 maja 2021 roku.

Zobacz też: Wiemy, kto będzie antagonistą w "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"