"Uncut Gems": najnowszy film z Adamem Sandlerem pobił rekord ilością przekleństw

Adam Sandler do tej pory był kojarzony głównie z głupawych komedii, które można oglądać co środę na Polsacie. Okazuje się, jednak że ma o wiele większy talent aktorski, który zaprezentował w filmie pod tytułem "Uncut Gems". Jednak nie o tym będzie ten artykuł. My skupimy się na ilości "k*rew", które padły podczas 135 minut jego trwania.

"Uncut Gems" - film z rekordową ilością przekleństw

Film w reżyserii braci Safdie to thriller kryminalny opowiadający o Howardzie Ratnerze - człowieku uzależnionym od drogiej biżuterii i hazardu, który naraził się niebezpiecznym lichwiarzom. Z tego powodu musi odzyskać drogocenny klejnot, który pomoże spłacić mu długi.

Zwiastun może nie zapowiadać lawiny bluzgów, która płynie podczas seansu. Pada kilka wyrazów na "F", ale to jedyni mały ułamek tego, co usłyszymy podczas oglądania filmu. Według obliczeń podanych na Entertainment Weekly "Uncut Gems" trafił na siódme miejsce filmów z największą ilością słowa "fuck". Łącznie bohaterowie produkcji wypowiadają je około 500 razy, co średnio daje 3,7 przekleństwa na minutę.

Zależy jednak, jakie przymnie się kryteria, bo według Wikipedii "Uncut Gems" trafia na trzecie miejsce. Wymogi pozwalające trafić na zaszczytną listę są następujące: musi to być produkcja anglojęzyczna, zawierająca przynajmniej 150 "fucków" (łącznie z wszelakimi formami pochodnymi), który nie jest filmem porno. Według tych wytycznych króluje "Swearnet: The Movie, Fuck" - dokument poświęcony temu przekleństwu. Na drugim miejscu znalazł się "Wilk z Wall Street" Martina Scorsese. "Uncut Gems" pokonał takie produkcje, jak "Lato Sama", "Nic doustnie", "Kasyno", "Straight Outta Compton", "Alpha Dog" i "Bogowie ulicy".

Jeśli zastanawiacie się, czy obejrzeć "Uncut Gems" z niepełnoletnim i nie odstrasza Was ilość wulgaryzmów, to tylko dopowiadamy, że w filmie pojawiają się również sceny brutalnej przemocy.

"Uncut Gems" - kiedy premiera?

Produkcja zadebiutowała w USA 13 grudnia 2019 roku i została najlepiej ocenionym tytułem w historii studia A24 i to nie tylko przez krytyków, ale również zwyczajnych zjadaczy popcornu. "Uncut Gems" w Polsce jest dostępny od 31 stycznia na platformie Netflix. W pozostałych rolach wystąpili Lakeith Stanfield, Pom Klementieff, Idina Menzel, Judd Hirsch, Eric Bogosian i gościnnie muzyk Weeknd.

