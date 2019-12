"Venom 2": Tom Holland wystąpi w nadchodzącym filmie Sony

Obecnie większość praw do postaci Marvel Comics należy do Marvel Studios. Spider-Man nadal jest jednak w rękach Sony Pictures i jego występy w MCU są zależne od umowy pomiędzy dwiema wytwórniami. Fani liczą, że w przyszłości wszystkie filmy z logo Domu Pomysłów będą rozgrywać się w jednym uniwersum. Wygląda na to, że "Venom 2" może być krokiem w tym kierunku.

"Venom 2" - Tom Holland w obsadzie filmu?

O tym, czy obecny aktor wcielający się w Spider-Mana pojawi się u boku Eddiego Brocka, debatowano na długo przed premierą pierwszej części filmu o czarnym Symbiocie. W produkcji z 2018 roku nie było jednak nawet najmniejszej wzmianki na temat pajęczego herosa. Sytuacja może się zmienić wraz z premierą sequela. Jak podaje serwis Movieweb, dziennikarz Daniel Richtman zamieścił na swoim Patreonie ciekawą informację. Według niej, Tom Holland prowadzi rozmowy z twórcami "Venoma 2" na temat gościnnego występu w nadchodzącej produkcji Andy'ego Serkisa.

Produkcja filmu już wystartowała, więc wkrótce możemy spodziewać się weryfikacji słów Richtmana. Jeśli informacja okaże się prawdą, nie wykluczone, że Spider-Man będzie odgrywał ważną rolę w trzeciej części "Venoma", podobnie jak miało to miejsce z występem gościnnym Woody'ego Harrelsona w pierwszej odsłonie historii o kosmicznym pasożycie. W sequelu Harrelson wcieli się w głównego antagonistę - Cletusa Kasady'ego znanego lepiej jako Carnage.

Doniesienie jest na razie traktowane jako plotka. Jego ewentualne potwierdzenie byłby również ważne z innego punktu widzenia - przewagi Sony Pictures nad Marvel Sudios w kwestii niedawnego porozumienia obu firm. W sierpniu 2019 roku ogłoszono zerwanie umowy między Sony i Marvelem, co miało być końcem Spider-Mana w MCU, ale po kilku tygodniach sprawa wróciła do normy na nowych warunkach. Czy występ Pajęczaka w "Venomie 2" oznacza rychłe pożegnanie herosa z postaciami znanych z filmów o Avengers? A może zupełnie nowe połączenie z pozoru dwóch niepowiązanych ze sobą filmowych uniwersów? O tym przekonamy się za jakiś czas.

"Venom 2" - kiedy premiera?

Reżyserią drugiej części zajmie się Andy Serkis. W roli tytułowej powróci Tom Hardy. W obsadzie pojawią się również Michelle Williams, Stephen Graham, oraz Naomie Harris. Produkcja Sony Pictures zadebiutuje 2 października 2020 roku.

