"Venom 2" - wszystko, co musisz wiedzieć na temat filmu o kosmicznym pasożycie Marvela

Od kilku lat kina podbijają filmy superbohaterskie, będące do pewnego stopnia adaptacjami słynnych historii znanych z komiksów. Największą popularnością cieszą się produkcje bazujące na Marvel Comics. Nie inaczej jest w przypadku "Venoma", który odniósł na tyle duży sukces finansowy, że doczekał się sequela. Co wiemy na temat nadchodzącej kontynuacji "Venoma"?

"Venom 2" - o czym jest film?

Chociaż większość kojarzy Venoma jako wroga, a czasami sprzymierzeńca Spider-Mana, w pierwszej części filmu udowodniono, że Symbiot może równie dobrze funkcjonować bez wykorzystywania wizerunku słynnego superbohatera Domu Pomysłów. W produkcji Rubena Fleischera poznaliśmy genezę tytułowego antybohatera i jego nosiciela - Eddiego Brocka. Dziennikarz przez przypadek połączył siły z kosmicznym organizmem, który wyposażył go w nadludzkie moce i przy okazji pomógł uratować świat przed inwazją swoich pobratymców. Co czeka go w drugiej części "Venoma"?

Na razie nie zdradzono, o czym opowie nadchodząca produkcja. Wierni czytelnicy komiksów mogą się jednak domyślać, że kluczową rolę odegra w niej Carnage - inny kosmiczny pasożyt, który posiądzie szalonego mordercę Cletusa Kasady'ego. Jego sylwetka została przybliżona w scenie po napisach części pierwszej. Według doniesień w filmie ma się pojawić również Shriek - mutantka, która najprawdopodobniej połączy siły z groźnym Symbiotem. Venom będzie więc musiał stawić czoła dwóm nowym wrogom.

"Venom 2" - obsada filmu

W tytułowej roli powróci oczywiście Tom Hardy, który nie tylko wciela się w czarnego bezkształtnego kosmitę, ale przede wszystkim w Eddiego Brocka. Jako jego głównego przeciwnika zobaczymy Woody'ego Harrelsona, który wystąpił już epizodycznie w części pierwszej. Shriek ma natomiast zagrać Naomie Harris. Do filmu powrócą również Michelle Williams (Anne Weying) oraz Peggy Lu (Pani Chen). W roli doktora Dana Lewisa zobaczymy natomiast Reida Scotta. Do obsady dołączył też Stephen Graham, ale na razie nie wiadomo, kogo zagra. Reżyserem filmu został Andy Serkis.

"Venom 2" - czy Spider-Man pojawi się w filmie?

Chociaż Spider-Man obecnie pojawia się w produkcjach Marvel Studios, prawa do herosa posiada Sony Pictures, odpowiedzialne za serię "Venom". Z tego powodu fani mają nadzieję, że Peter Parker połączy siły z tytułowym bohaterem i pojawi się przynajmniej w epizodzie. Co ciekawe, jeden z twórców filmu potwierdził, że w scenariuszu pojawia się taka scena. Na razie nie jest to jednak oficjalna informacja, więc trudno przewidzieć, czy Spidey spotka na swojej drodze Venoma.

"Venom 2" - kiedy premiera?

Film trafi do kin mniej więcej dwa lata po premierze pierwszej części. Twórcy zaplanowali premierę "Venoma 2" na 2 października 2020 roku, więc zadebiutuje kilka miesięcy przed inną marvelowską produkcją Sony - "Morbiusem". Z tego wynika, że pierwszy zwiastun może być połączony z premierą historii o żywym wampirze. Fani Venoma muszą uzbroić się w cierpliwość.

