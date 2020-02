Vision kontra Corvus Glaive w brutalnej usuniętej scenie z "Avengers: Infinity War"

Chociaż "Avengers: Infinity War" już dawno za nami, w sieci pojawił się niewykorzystany fragment filmu, w którym widzimy niezwykle zawziętą potyczkę między Visionem, a Corvusem Glaivem. Jak prezentuje się pojedynek?

"Avengers: Infinity War" - Vision i Corvus Gleive w usuniętej scenie

Powodem, dla którego światło dzienne ujrzała usunięta scena z filmu z 2018 roku, jest niedawna premiera "Infinity Saga" na Blu-ray i DVD. Laikom wyjaśniamy, że pod tym tajemniczym tytułem kryje się zbiorcze wydanie wszystkich filmów Marvel Studios, które składają się na opowieść o Kamieniach Nieskończoności. Jedną z najważniejszych produkcja, będących częścią tej historii jest bez wątpienia "Infinity War" - tytuł, w którym Thanos zdobył w końcu wszystkie sześć klejnotów i zrealizował swój straszliwy plan.

W "Infinity War" Vision odegrał dużą rolę, ale niestety nie był zbyt pomocny w walce. Wszystko dlatego, że jego czoło zdobił Kamień Umysłu. Był przez to celem popleczników Thanosa - Corvusa Glaive'a i Proximy Midnight. Osobą, która miała ocalić życie syntezoida była siostra Black Panthera - Shuri. Vision zdecydował się jednak stawić czoła Szalonemu Tytanowi, zanim zakończył się proces ekstrakcji Kamienia, co skończyło się dla niego śmiercią.

Co by jednak było, gdyby losy tytułowej wojny potoczyły się inaczej? Na to pytanie pomaga odpowiedzieć fragment niewykorzystanej sceny, w której Vision nie tylko walczy z jednym z członków Black Order, ale również pozbawia go życia w bardzo brutalny sposób.

Materiał, który powstał głownie ze względów na przetestowanie efektów specjalnych wykorzystanych w filmie, pokazuje, do czego zdolny jest Vision. Dzięki mocy "fazowania" bez problemu zabił Glaive'a, miażdżąc mu serce niczym jeden z bohaterów gry Mortal Kombat.

Czy Vision powróci w MCU?

Powyższa scena to jeden z dodatków zamieszczonych w "Infinity Saga". Czy Vision będzie miał jeszcze szansę zaprezentować pełnię swojej mocy? O tym przekonamy się niebawem. Na razie wiadomo jedynie, że Paul Bettany powróci do roli ukochanego Scarlet Witch w nadchodzącym serialu "WandaVision". Trudno jednak powiedzieć, czy w produkcji Vision zostanie przywrócony do życia, czy może cała akcja będzie jedynie wytworem wyobraźni zdruzgotanej członkini Avengers. O tym przekonamy się za kilka miesięcy. "Wanda Vision" trafi na Disney+ pod koniec 2020 roku.

