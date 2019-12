Tom Marvolo Riddle, znany później jako Lord Voldemort, to jeden z najsłynniejszych złoczyńców w popkulturze. Uosobienie zła, nienawiści i uprzedzeń, a przy okazji odbicie pewnych społecznych zjawisk. Autorka serii książek o Harrym Potterze opowiedziała niedawno, jakie społeczne alegorie przemyciła do swojej twórczości.

Voldemort to nacjonalista? J.K. Rowling o kwestiach społecznych przedstawionych w "Harrym Potterze"

J.K. Rowling wystąpiła ostatnio w programie "The Museum of Curiosity" brytyjskiego Radio 4, gdzie odniosła się do popularnego twierdzenia, jakoby ludzie czytający "Harry'ego Pottera" byli bardziej empatyczni i tolerancyjni od reszty społeczeństwa. 54-letnia autorka stwierdziła:

" Oczywiście te tematy są głęboko osadzone w książkach. Idee bycia innym niż reszta, rasizm przedstawiony w formie alegorycznej, a także totalitaryzm, bo Voldemort jest rzecz jasna jednostką autorytarną. Nie nazwałabym go populistą, ale jest pewnym rodzajem nacjonalisty. "

Twórczyni "Harry'ego Pottera" przyznała również, że wielokrotnie odmówiła współpracy z rządem w zakresie literatury. Nie chce bowiem zmuszać nikogo, by czytał jej książki. Dla fanów swojej twórczości miała jednak świetną wiadomość. Jak twierdzi, najnowsza książka jej autorstwa jest na zaawansowanym etapie powstawania. Szczegóły powieści nie są obecnie znane. Wiemy jedynie, że będzie to dzieło skierowane głównie do dzieci, w którym Rowling "powróci do całkowicie wymyślonego świata".

Zobacz też: Neil Gaiman wymyślił Harry'ego Pottera 7 lat przed J.K. Rowling?