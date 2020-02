W 2. sezonie „Wiedźmina” pojawi się potwór z gry Wiedźmin 3

„Wiedźmin” okazał się być wielkim międzynarodowym sukcesem, dzięki któremu na nowo rozgorzała moda na Geralta z Rivii. Książki Sapkowskiego znalazły się na szczytach list bestsellerów, a i w grę CD Projekt RED zaczęło grać więcej osób, niż bezpośrednio po jej premierze w 2015 roku.

Doszło nawet do tego, że nakład sagi został w USA wyprzedany i na gwałt trzeba było robić dodruk 500 000 egzemplarzy.

Fani serii gier mieli nadzieję, że zobaczą nieco więcej pomysłów pochodzących z gier. Lauren S. Hissrich co prawda cały czas tłumaczyła, że podstawą do tworzenia scenariusze są opowiadania i powieści Sapkowskiego, z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że twórcy zamierzają w 2. sezonie sięgnąć po inspirację do dzieła CD Projekt RED.

W 2. sezonie „Wiedźmina” pojawi się leszy, potwór znany z Wiedźmina 3

Hissrich przyznał, że w ramach przygotowywania się do tworzenia serialu „Wiedźmin” zapoznała się także z Wiedźminem 3. Sama nie zaszła w niej co prawda za daleko, ale obserwowała grającego znajomego i wtedy właśnie wpadła na pomysł, żeby świat serialu był żywy i kolorowy, a nie mroczny i ponury jak w innych produkcjach fantasy.

Showrunnerka dodała nawet, że w serialu ukryto całkiem sporo smaczków i easter eggów w prezencie dla fanów gier.

Żaden z nich nie miał jednak takiej ilości czasu, jaki zostanie poświęcony leszemu. Władca lasów przez samego Sapkowskiego został potraktowany po macoszemu i dostał w całej sadze zaledwie kilka zdań. W Wiedźminie 3 poświęcono mu znacznie więcej uwagi i na takie samo traktowanie może liczyć w serialu Netfliksa.

Z przecieku wynika, że leszy ma stanąć na drodze jednego z bohaterów, a spotkanie z nim zaowocuje „poważnymi konsekwencjami”. Czy wygląd władcy lasu będzie zbliżony do tego zaprezentowanego przez CD Projekt RED, jeszcze nie wiadomo. Jak do tej pory twórcy „Wiedźmina” starali się raczej stawiać na własne wizje, niż korzystać z cudzych.

2. sezon „Wiedźmina” można będzie obejrzeć najprawdopodobniej w 2021 roku.

