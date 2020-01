W 5. sezonie "Lucyfera" pojawi się Bóg. Wiemy, kto go zagra

Entertainment Weekly poinformowało, że Dennis Haysbert dołączył do obsady "Lucyfera". Aktor wcieli się w samego Boga i będzie regularnie pojawiał się w 5. i finałowym sezonie programu. Innymi słowy - rebeliancki Lucyfer (Tom Ellis) i ulubiony anioł Amenadiel (D.B. Woodside) będą spędzali sporo czasu ze swoim tatuśkiem w ostatnim sezonie. W dodatkowych odcinkach 3. sezonu głosu Bogu udzielał Neil Gaiman, który stworzył bohatera na potrzeby serii komiksów "Sandman".

Współtwórca serialu Joe Henderson przyznał w rozmowie z EW, że Dennis Haysbert był na szczycie listy i na szczęście zgodził się na propozycję zagrania Boga:

Stworzyliśmy wielką listę aktorów, którzy nadawaliby się do roli, a on był moim ulubionym kandydatem. Mieliśmy szczęście - to była nasza jedyna oferta. "