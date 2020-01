Nadawanie dzieciom imion nawiązujących do popkultury to dość powszechne zjawisko. W końcu fani "Gry o tron" słynęli z nazywania dzieci Daenerys, Khaleesi, Arya, czy Sansa. Podczas gdy tego typu sytuacje kojarzymy głównie z Ameryką, okazuje się, że na naszym rodzimym podwórku również nie brakuje dzieciaków noszących imiona fikcyjnych postaci. Dowodem na to niech będzie fakt, że w ubiegłym roku w Polsce urodzili się chociażby Wiedźmin i Merida.

W Katowicach urodził się Wiedźmin. Jakie jeszcze popkulturowe imiona nadano dzieciom w 2019 roku?

Urząd Stanu Cywilnego w Katowicach podzielił się listą imion, które najczęściej nadawano dzieciom w 2019 roku. Największą popularnością cieszyli się Jan i Zuzanna, a także między innymi Antoni, Franciszek, Hanna i Alicja. Nie zabrakło również bardziej oryginalnych pomysłów. Niektórzy rodzice postanowili nazwać swoje pociechy Wiedźmin, Merida, Alp, Horyw, Wiliam, Malina i Sofija. A Urząd Stanu Cywilnego wyraził na to zgodę.

Były jednak przypadki, w których odmówiono rodzicom i zmuszeni byli na wybór nowych imion. Tak się stało w przypadkach, gdy chciano nazwać dzieci Joint, Koka, Pipa, Nutella, Rambo, Batman i Nirvana. Cóż, widocznie na urzędnikach większe wrażenie zrobili Biały Wilk i disneyowska księżniczka, niż waleczny Sly Stallone i Kurt Cobain.

