WOŚP 2020: na aukcję trafił KITT - kultowy samochód z serialu "Nieustraszony"

Wielkimi krokami zbliża się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W związku z tym na aukcje trafiają najróżniejsze wartościowe przedmioty, również te pochodzące z filmów i seriali. Do licytowanych cacek dołączył KITT, czyli jeden z najsłynniejszych samochodów w historii telewizji. Chodzi o Pontiaca Trans Am z 1983 roku, którym David Hasselhoff walczył ze złem w serialu "Nieustraszony".

WOŚP 2020: KITT z "Nieustraszonego" dostępny na aukcji

O to, by któryś z fanów słynnego serialu z lat 80. mógł poczuć się jak Michael Knight, zadbała firma Mastercard oraz bracia Collins. Wspólnymi siłami przywrócili do życia auto, o którym kilka dekad temu marzył dosłownie każdy. Niestety licytowany samochód nie został zaopatrzony w sztuczną inteligencję o imieniu KITT (skrót od Knight Industries Two Thousand) ani we wszystkie gadżety, które pojawiały się w produkcji NBC, ale wnętrze pojazdu wygląda dokładnie tak jak w serialu. Ponadto na desce rozdzielczej znajduje się podpis samego Hasselhoffa, więc naprawdę jest o co walczyć.

Rafał i Grzegorz Collinsowie po raz kolejny zbierają pieniądze dla WOŚP. Są wielkimi gwiazdami motoryzacji i w 2019 roku dzięki nim udało się zebrać 211 211 złotych. Za taką cenę jeden z licytantów kupił odrestaurowanego przez Collinsów Rolls-Royce'a model Silver Shadow. Był to najdrożej zlicytowany przedmiot wystawiony dla WOŚP na Allegro. Aukcja potrwa do 31 stycznia 2020 roku. Jest dostępna TUTAJ. Istnieje duża szansa, że replika samochodu KITT przebije rekord ustanowiony rok temu i zostanie sprzedany za o wiele większą kwotę.

WOSP 2020 - kiedy finał?

28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia 2020 roku. Tym razem fundacja Jerzego Owsiaka zbiera pieniądze na zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Część datków zostanie przekazana na walkę z pożarami nękającymi Australię.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra też dla Australii. "Jesteśmy z Wami"

Zobacz też: Rekordowe aukcje WOŚP 2020! Tokarczuk i Lewandowski bezkonkurencyjni