"WandaVision": zdjęcia z planu serialu potwierdzają, że zobaczymy następców organizacji S.H.I.E.L.D.

Chociaż organizacja S.H.I.E.L.D. została skompromitowana, tajne służby nadal działają w MCU. Okazuje się, że w serialu "WandaVision" zobaczymy kosmiczny odpowiednik grupy o nazwie S.W.O.R.D., którego istnienie zasugerowano w jednej ze scen po napisach filmu "Kapitan Marvel". To nie jedyna cecha wspólna tytułu o Carol Danvers z nadchodzącą produkcją Disney+.

"WandaVision" - S.W.O.R.D. na zdjęciach z planu serialu

Portal JustJared opublikował kilka fotografii, pochodzących z trwających zdjęć do serialu "WandaVision". Pojawia się na nie je nie tylko Elizabeth Olsen, która ponownie zagra Wandę Maximoff, tym razem posługującą się pseudonimem Scarlet Witch, ale również Teyonah Parris wcielającą się w dorosłą Monicę Rambeau. Bohaterka zadebiutowała w "Kapitan Marvel" jako dziewczynka, którą zagrała Akira Akbar.

Monica chciał być jak jej ciocia Carol, na co Nick Fury odpowiedział, że musi jeszcze poczekać. Czy to możliwe, że po latach były szef S.H.I.E.L.D. zaangażował dorosłą Rambeau do kolejnej organizacji? Zdjęcia z planu zdają się potwierdzać te domysły. Widzimy logo S.W.O.R.D. oraz uzbrojonego mężczyznę z nazwą agencji na kamizelce kuloodpornej. Odznaka, którą nosi Monica, również ma insygnia nowego organu szpiegowskiego.

W komiksach S.W.O.R.D. była siostrzaną agencją S.H.I.E.L.D., zajmującą się kosmicznymi zagrożeniami. Czy w filmowym uniwersum będzie podobnie? Przekonamy się za jakiś czas. Na fotkach z planu pojawia się również Kathryn Hahn, która wcieli się we wścibską sąsiadkę Wandy i Visiona o imieniu Agnes. Zaprezentowano też, jak będzie wyglądał dom tytułowej pary.

"WandaVision" - kiedy premiera?

Oprócz Olsen, Hahn i Parris w obsadzie potwierdzono obecność Kat Dennings, Paula Bettany'ego oraz Randalla Parka. Fabuła jest na razie nieznana. Za reżyserię serialu odpowie Matt Shakman. Premiera na platformie streamingowej Disney+ ma się odbyć wiosną 2021 roku.

