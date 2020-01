Warner Bros. pracuje nad kontynuacją "Harry'ego Pottera"? Znamy szczegóły!

W tym roku minie dziewięć lat, od kiedy ostatnia część filmowej serii o Harrym Potterze ujrzała światło dzienne. W 2016 roku przyszło nam powrócić do Czarodziejskiego Świata, za sprawą premiery spin-offu zatytułowanego "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć". Przygody Newta Skamandera wywołały przyjemne uczucie nostalgii, ale nie oszukujmy się. Nie tego oczekują fani Pottera. Liczyliście na powrót do oryginalnej serii? Cóż, wygląda na to, że Warner Bros. planuje spełnić wasze marzenie. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, w studiu trwają prace nad kontynuacją historii Chłopca, który przeżył.

Warner Bros. pracuje nad kontynuacją "Harry'ego Pottera"?

Portal We Got This Covered dotarłszy do zaufanego źródła, odkrył, że kontynuacja "Harry'ego Pottera" jest już we wczesnej fazie planowania. Zgodnie z przeciekiem, Warner Bros. wystartuje z projektem, jak tylko ukaże się ostatnia część "Fantastycznych zwierząt...". Tu akurat mamy mniej przyjemne wieści, bowiem premiera piątej części odbędzie się w 2024 roku.

Akcja kolejnej części "Harry'ego Pottera" ma się rozgrywać 20 lat po bitwie o Hogwart. Fabularnie film czerpał będzie z "Przeklętego dziecka", jednak nie będzie jego adaptacją. Studio zamierza zaczerpnąć kilka wątków z książki, dodając nieco nowych. Główna oś fabularna kręcić ma się wokół córki Lorda Voldemorta, która będzie usiłowała wskrzesić swego złowieszczego ojca.

Jak podaje źródło, na tym nie kończą się plany studia. Warner Bros. liczy, że film zapoczątkuje nową serię z Albusem Severusem jako protagonistą. Najmłodszy z synów Harry'ego i Ginny zadebiutował w ostatniej scenie "Insygniów Śmierci" oraz jest jednym z głównych bohaterów "Przeklętego dziecka". Podobno WB widzi ogromny potencjał w jego postaci.

Scenariusz miałaby napisać J.K. Rowling, zaś na stanowisko reżysera studio chciałoby zatrudnić Davida Yatesa, który był związany z oryginalną serią od "Zakonu Feniksa". W filmie miałaby również powrócić większość oryginalnej obsady.

Z uwagi na fakt, że są to jedynie doniesienia, a nie oficjalnie potwierdzone informacje, kontynuacja "Harry'ego Pottera" pozostaje na chwilę obecną w sferze pogłosek. Należy zwrócić przy tym uwagę, że źródła We Got This Covered niejednokrotnie udowodniły swoją wiarygodność. Nie pozostaje nam jednak nic innego, jak czekać na oficjalne stanowisko WB.

