"Wiedźmin" - animowany "Nightmare of the Wolf" nie będzie o Geralcie

Nowy film animowany z serii "Wiedźmin" nosi tytuł "The Witcher: Nightmare of The Wolf". Według informacji podanych na oficjalnej stronie Netfliksa, produkcja opowie o... Vesemirze, czyli mentorze i przyszywanym ojcu Geralta z Rivii, który jest oczywiście protagonistą oryginalnej sagi.

Animowany Wiedźmin opowie o Vesemirze

Niestety zbyt wielu szczegółów na temat produkcji nie znamy, ale najważniejsze rzeczy wiemy. Film "Nightmare of The Wolf" opowie o młodym Vesemirze i jego treningu do roli wiedźmina. Oprócz tego całość będzie stworzona na podstawie oryginalnego scenariusza, aczkolwiek nie wiemy, czy historia będzie należała do "kanonu":

" Jeszcze zanim poznał Geralta, Vesemir rozpoczyna swoją własną historię, kiedy to tajemniczy Deglan przychodzi po niego, korzystając z Prawa Niespodzianki. "

Pozostaje więc jedno pytanie - kto zagra Vesemira w filmie animowanym? Jak pewnie pamiętacie, stary wiedźmin pojawił się w 1. sezonie serialu. W tamtej produkcji rolę przekazano Theo Jamesowi, więc możemy założyć, że to właśnie on będzie głosem Vesemira. Brytyjski aktor jest najlepiej znany z serii "Niezgodna". Oprócz tego pracował już dla Netfliksa w wielu animowanych produkcjach, więc obsadzenie go w tej roli byłoby całkowicie zrozumiałym krokiem.

Ciekawe, czy jest to jednorazowa inicjatywa, czy może Netflix planuje stworzyć więcej produkcji bazujących na serii "Wiedźmin"? Na razie wiemy, że 2. sezon serialu ma zadebiutować w 2021 roku. Data premiery "Nightmare of The Wolf" jest nieznana.