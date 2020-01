"Wiedźmin" jednak "świeży" na Rotten Tomatoes. Po kilku tygodniach wzrosła mu ocena

I chociaż dla wielu osób recenzje i opinie innych osób są niczego niewarte, tak niektórzy wolą sprawdzić, czy dana produkcja jest warta poświęcenia jej czasu albo pieniędzy. Dlatego też przyjemnie jest poinformować o tym, że "Wiedźmin" jest oficjalnie pozytywnie oceniany na Rotten Tomatoes - to znaczy, że ponad 60% jego ocen była pozytywna (tzn. powyżej 6/10). Na 65 recenzji, aż 39 z nich jest pozytywnych.

Wiedźmin jest "świeży" na Rotten Tomatoes

"Wiedźmin" jest za to absolutnym hitem wśród normalnych zjadaczy chleba - na Rotten Tomatoes oceniono go ponad 15 tysięcy razy i doczekał się oceny na poziomie aż 93%. Wynik naprawdę robi wrażenie. Dodajmy do tego fakt, że serial stał się najpopularniejszą produkcją Netfliksa w 2019 roku i możemy być pewni, że twórcy dostaną możliwość nakręcenia przynajmniej kilku następnych sezonów "Wiedźmina".

Co ciekawe - w większości krajów "Wiedźmin" był popularniejszy od... "Stranger Things". Trzeci sezon produkcji o nastolatkach z Hawkins był najpopularniejszym programem od Netfliksa, aż do czasu premiery "Wiedźmina".

Miejmy nadzieję, że kolejne odcinki "Wiedźmina" będą miały jeszcze lepsze wyniki, a twórcom serialu gratulujemy osiągnięć. Pierwszy sezon produkcji z Henrym Cavillem zadebiutował na Netfliksie w grudniu 2019 roku.

