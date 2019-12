"Wiedźmin" jest najlepiej ocenianym serialem Netfliksa według serwisu IMDb

Nowy serial na podstawie twórczości Andrzeja Sapkowskiego został na tyle dobrze przyjęty, że obecnie jest... najlepszą produkcją oryginalną Netfliksa według serwisu IMDb. Jego ocena (przyznawana przez internautów) wynosi aż 8,9/10, co lokuje go na pierwszym miejscu przed takimi produkcjami, jak "Stranger Things", "Ozark", "House of Cards", "Narcos", czy "Peaky Blinders". Trzeba przyznać, że taki obrót sprawy jest wyjątkowo zaskakujący - zwłaszcza, że jego przyjęcie możemy określić prawdziwie mieszanym.

Wiedźmin najlepiej ocenianym serialem Netfliksa wg IMDb

Dawno nowy serial tak bardzo nie podzielił widzów, co "Wiedźmin". Wiele osób prawdopodobnie uzna to za ogromny sukces - w końcu to pokazuje, że produkcja wywołuje emocje. A to jest zdecydowanie lepsze, niż gdyby dzieło okazało się być kompletnie przeciętną produkcją, o której zapomnimy w ciągu kilku tygodni.

Tak prezentuje się obecna lista 10 najlepszych produkcji Netfliksa według użytkowników serwisu IMDb:

The Witcher – 8.9 Stranger Things – 8.8 House of Cards – 8.8 Peaky Blinders – 8.8 Narcos – 8.8 Black Mirror – 8.8 The Haunting of Hill House – 8.7 The Crown – 8.7 Daredevil – 8.6 Dark – 8.6

Niestety, jak to zwykle bywa, czym dalej w las, tym ocena będzie maleć. Jak zauważa portal Forbes.com, "Czarnobyl" w szczytowym momencie popularności miał wynik 9,7/10, a kilka miesięcy po premierze ten zdążył spaść do poziomu 9,4. Jednak nawet jeśli "Wiedźmin" spadnie do oceny 8, to i tak można go uznać za ogromny sukces.

Pierwszy sezon serialu "Wiedźmin" zadebiutował na Netfliksie 20 grudnia 2019 roku. Główne role w produkcji zagrali Henry Cavill, Anya Chalotra i Freya Allan. Prace nad drugą serią mają ruszyć pod koniec lutego 2020 roku. Data premiery nowych epizodów jest nieznana.

Zobacz także: Henry Cavill w Wiedźminie 3 jako Geralt. Jest też serialowa Yennefer