„Wiedźmin”: nieznana polska ekranizacja z 1989 roku. Sapkowski przewracałby się w grobie za życia

„Wiedźmin” opanował właśnie cały świat. Serial nakręcony przez Netfliksa jest oglądany nawet chętniej i częściej, niż wychwalany pod niebiosa „The Mandalorian”.

Książki Andrzeja Sapkowskiego królują na listach światowych bestsellerów, a w Wiedźmina 3: Dziki gon po ponad 4 latach od premiery gra więcej osób, niż w chwili wprowadzenia polskiej superprodukcji do sprzedaży.

Mało brakowało, żeby droga Geralta do sławy i chwały została brutalnie przerwana już na jej początku. W 1989 roku, gdy Sapkowski napisał dopiero trzy opowiadania osadzone w wiedźmińskim świecie („Wiedźmin”, „Droga, z której się nie wraca” oraz „Ziarno prawdy”) chęć przeniesienia historii na ekran zgłosił Zespół Filmowy OKO, a do reżyserii przymierzany był Marek Piestrak, twórca hitu „Klątwa Doliny Węży”.

Na zlecenie Zespołu Filmowego OKO powstał kilkustronicowy szkic scenariusza, stworzony przez Dariusza Romanowskiego. Jego twórca nie miał zbyt wiele materiału źródłowego, pozwolił więc sobie na przedstawienie własnej wizji historii Geralta.

Fragment szkicu został opublikowany na blogu zebynieprzepadlo.blogspot.com.

Któregoś mglistego dnia na wozie wieśniaka przybywa do Wyzimy ubogi rycerz, z którego zachowania wynika, że pragnie skryć się przed kimś, kto go ściga. Zatrzymuje się w karczmie „Narakort”, gdzie przy kielichach z winem stali jej bywalcy rozprawiają o urodzie miejscowych dam. Przybysz wtrąca się do rozmowy rzucając wyzwanie każdemu, kto ośmieli się zaprzeczyć, iż najcnotliwszą na świecie jest dama jego serca. Dochodzi do bójki, w której rycerz pokonuje kilku napastników. "