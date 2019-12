Wiemy, co Finn chciał powiedzieć Rey w "Gwiezdnych wojnach IX". Tego się nie spodziewaliście

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" to film dziwny. Spektakularne momenty przeplatają się w nim z kompletnie absurdalnymi sytuacjami, produkcja nie może się zdecydować na jeden wyrazisty ton, a głupie wątki fabularne gonią idiotyczne wątki fabularne. Oprócz tego nie odpowiada nawet na wszystkie pytania postawione przez twórców - najmniej ważne z nich brzmi: o co chodziło Finnowi, gdy na chwilę przed "śmiercią" zdradził Rey, że musi jej coś powiedzieć?

Gwiezdne wojny IX - o co chodziło Finnowi?

Zwykle, gdy jakaś postać mówi innej postaci, że "musi jej coś powiedzieć" na chwilę przed niechybną śmiercią, to chodzi oczywiście o wyznanie miłości. W wypadku Finna i Rey też miałoby to spory sens. W końcu były szturmowiec niewątpliwie poczuł miętę do młodej dziewczyny w "Przebudzeniu mocy". Dodajmy do tego fakt, że nie chciał powiedzieć o co chodzi, gdy w pobliżu był Poe i wszystkie znaki wskazują na grube i soczyste "kocham cię".

Niestety, wszelkie nadzieje Finna zostały kompletnie rozwiane, gdy w "Ostatnich Jedi" Rey zobaczyła Adama Drivera/Kylo Rena/Bena Solo bez koszulki. W tamtym momencie były szturmowiec już na zawsze został zapisany w kategorii "przyjaciel" i żadna siła, ani Moc w galaktyce nie pomogłaby mu w zdobyciu serca młodej Jedi.

Dlatego też z prób stworzenia tego związku zrezygnował także J.J. Abrams, który w trakcie spotkania z fanami potwierdził, że Finn planował powiedzieć Rey, iż... jest wrażliwy na Moc. Dlaczego nie postanowił tego powiedzieć kilka sekund później, gdy towarzyszył im Poe i Chewbacca? Jaki wpływ na ich życia miałaby informacja o nietypowej umiejętności Finna? My tego nie wiemy. I jesteśmy w 88% pewni, że J.J. Abrams też tego nie wie.

"Gwiezdne wojny IX" zadebiutowały w kinach 20 grudnia 2019 roku.

