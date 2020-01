Wiemy, kogo zagra Peter Sarsgaard w nowym "Batmanie". Fani nie będą zadowoleni

Powstająca od wielu lat solowa produkcja o Batmanie od samego początku jest owiana tajemnicą. Jednak wraz z rozpoczęciem zdjęć do filmu, na jaw wychodzą kolejne fakty na temat tytułu. Warner Bros. oficjalnie ogłosiło, w kogo wcieli się Peter Sarsgaard. Niestety nie chodzi o Dwie Twarze.

"The Batman" - kogo zagra Peter Sarsgaard?

Fabuła filmu "The Batman" jest na razie nie znana, ale wiadomo, że oprócz młodego Bruce'a Wayne'a (Robert Pattinson), zobaczymy Catwoman (Zoë Kravitz) i Pingwina (Colin Farrell). Kiedy ogłoszono, że do obsady dołączył Peter Sarsgaard, fani mieli nadzieję, że aktor wcieli się w Harvy'ego Denta, lepiej znanego jako złowieszczy Dwie Twarze. Niestety okazuje się, że ten złoczyńca w filmie się nie pojawi, albo przynajmniej Sarsgaard go nie zagra. Jest jednak jedna cecha, która łączy Dwie warze z bohaterem Sarsgaarda. Obaj są prawnikami.

Według oficjalnego oświadczenia twórców filmu aktor zagra postać prokuratora Gila Colsona. Taka osoba nie występuje w komiksach DC, więc trudno przewidzieć, czy Colson będzie stał po stronie Batmana, czy może podważy autorytet zamaskowanego herosa. Fani nadal mają jednak nadzieję, że twórcy tylko się z nimi droczą i nazwisko bohatera Sarsgaarda jest jedynie kryptonimem używanym podczas produkcji filmu. Istnieje też możliwość, że w filmie Matta Reevesa Dwie Twarze będzie się w rzeczywistości nazywał Gil Colson, a nie Harvey Dent.

"The Batman" - kiedy premiera?

Na odpowiedź na pytanie, czy Dwie Twarze pojawi się w nowym "Batmanie" będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Film trafi do kin dopiero 25 czerwca 2021 roku. W pozostałych rolach wystąpią Jeffrey Wright (komisarz Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Paul Dano (Riddler) i Andy Serkis (Alfred).

Zobacz też: "The Batman" - zobaczcie Roberta Pattinsona i Colina Farrella na zdjęciach z planu