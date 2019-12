Wybrano najpopularniejszą książkę ostatniej dekady. Miłośnicy literatury będą zniesmaczeni

Zbliża się koniec kolejnej dekady. W związku z tym powstają różnego rodzaju podsumowania ostatnich dziesięciu lat. Listy najlepszych tytułów nie dotyczą jedynie filmów czy muzyki, ale również książek. Która powieść była najpopularniejsza w latach 2009-2019?

"50 twarzy Greya" najpopularniejszą książką dekady

Najlepszym można być w różnych dziedzinach. W kategorii najlepiej sprzedających się książek nie ma sobie równych "50 twarzy Greya" autorstwa E.L. James. To właśnie ta powieść, opowiadająca o sadomasochistycznym uczuciu głównych bohaterów stała się największym bestsellerem ostatniego dziesięciolecia. Przynajmniej jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Informację podała firma The NPD Group - zajmująca się badaniem rynku wydawniczego w USA.

The NPD Group zgromadziła dane dotyczące sprzedaży książek w ciągu minionej dekady i okazuje się, że wydana w 2011 roku powieść zarobiła najwięcej. Pierwsza część cyklu zostałą sprzedana w 15,2 milionach kopii. Na drugą pokusiło się 10,4 miliona czytelników, a trzecią kupiono w 9,3 miliona egzemplarzy. Łącznie cała historia stworzona przez James to prawie 35 milionów sprzedanych książek. To tak, jakby niemal każdy zrejestrowany obywatel Polski kupił sobie jedno wydanie którejś z części opowieści o Christianie Greyu i Anastasii Steele.

Seria o Greyu stała się fenomenem, o którym nie przestawano mówić przez wiele miesięcy. Bardzo szybko powołano do życia ekranizację całej trylogii, co zapewne zwiększyło sprzedaż książek James. Krytycy nie mają złudzeń, że "50 twarzy Greya" nie należy do literatury najwyższych lotów, ale cel finansowy został uzyskany, a James z amatorki piszącej do szuflady, stała się milionerką.

Jeśli komuś udało się jakimś cudem uniknąć jakichkolwiek informacji na temat "50 twarzy Greya", spieszymy z wyjaśnieniami. Erotyczna powieść powstała na bazie fanowskich opowiadań autorki, osadzonych w świecie sagi "Zmierzch". James postanowiła porzucić wątki wampirów i stworzyć historię rozgrywającą się w istniejącej rzeczywistości. Fabuła opowiada o wymyślnych stosunkach seksualnych i relacjach niedoświadczonej absolwentki uniwersytetu i młodego biznesmena z wybujałą wyobraźnią. Powieść była krytykowana nie tylko przez środowiska konserwatywne, ale również miłośników BDSM. Jedna grupa twierdzi, że "50 twarzy Greya" demoralizuje czytelników, druga, że praktyki sado-maso ukazane w książce nie są zgodne z prawdą.

W 2015 roku do kin weszła adaptacja "50 twarzy Greya" w reżyserii Sam Taylor-Johnson z Dakotą Johnson i Jamiem Dornanem w rolach głównych. W kolejnych latach zekranizowano dwie kolejne części - "Ciemniejsza strona Greya" i "Nowe oblicze Greya".

