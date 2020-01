Wyciekł oryginalny scenariusz IX części "Gwiezdnych wojen". Jest lepszy od wersji finalnej?

"Gwiezdne wojny IX" pierwotnie miały nosić tytuł "Duel of the Fates" (piękne nawiązanie do utworu z "Mrocznego widma"). Kylo Ren miał się stać całkowicie zły, Rey pozostawała nikim znikąd, Leia i Luke mieli nieco większe role, a zamiast walki z Palpatine'em i statkami z miniaturowymi Gwiazdami Śmierci, Ruch Oporu musiał po prostu stawić czoła Najwyższemu Porządkowi i jego armii.

Star Wars IX - oto oryginalny scenariusz

Finał zabrałby nas na Coruscant, gdzie znajdowała się główna siedziba NP, a walki byłyby na ziemi (prowadzone przez Finna i Rose) oraz w kosmosie (dowodzone przez Leię). Sama fabuła jest zdecydowanie inna od "Gwiezdnych wojen IX" według J.J. Abramsa. Wśród ważnych zmian znalazł się również fakt, iż Kylo Ren miał mieć bródkę, co oznaczało upływ czasu.

Przede wszystkim najlepszą zmianą jest fakt, że Colin Trevorrow w swoim filmie nie umieścił Imperatora Palpatine'a, a głównymi przeciwnikami cały czas byli Kylo Ren i kanclerz (nie generał) Hux - to właśnie oni są liderami Najwyższego Porządku. Rey oraz duchy Obi-Wana, Luke'a i Yody próbowali też przeciągnąć Kylo na Jasną Stronę Mocy w finale, ale koniec końców im się to nie udaje.

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" zadebiutował 15 grudnia 2019 roku.