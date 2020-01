Wyciekły szczegóły fabularne "Venoma 2". Jaką rolę odegra Carnage?

Obecnie trwają zdjęcia do drugiej części filmu o kosmicznym Symbiocie, który związał się z Eddiem Brockiem. W sequelu stanie oko w oko z nowymi przeciwnikami. W sieci pojawiły się przecieki dotyczące fabuły filmu. O czym będzie "Venom 2"?

"Venom 2" - przecieki fabuły filmu

Jak podaje serwis HN Entertainment, w drugiej części nie zabraknie Carnage'a, w którego wcieli się Woody Harrelson. Aktor wystąpił gościnnie w scenie po napisach w pierwszej części "Venoma". Nie będzie jednak jedynym nowym przeciwnikiem tytułowego antybohatera. Towarzyszyć mu będzie Shriek, którą zagra Naomie Harris. W filmie prawdopodobnie zobaczymy, jak Cletus Kasady ucieknie z zakładu Ravencroft wraz z inną osadzoną. Wygląda na to, że podczas ucieczki nie będzie posiadał własnego Symbiota znanego jako Carnage.

Według plotek w filmie poznamy przeszłość głównego antagonisty. Dowiemy się między innymi, że mały Kasady spalił sierociniec, w którym się wychowywał. Do ujęcia sprawcy pożaru, w którym zginęło dwanaście osób, przyczyniło się dziennikarskie śledztwo Eddiego Brocka (Tom Hardy). Kasady ucieknie z ośrodka, w którym go zamknięto, by zemścić się na protagoniście. Niewykluczone, że Carnage narodzi się dopiero po pierwszym spotkaniu z Venomem.

Chociaż Andy Serkis, który reżyseruje film, nawiązuje do komiksów Marvela, geneza Carnage'a była trochę inna. Czerwony Symbiot zadebiutował w "Amazing Spider-Man" #360 z 1992 roku. Pokonany przez Spider-Mana Brock został oddzielony od Venoma i trafił do więzienia. Traf chciał, że dzielił celę z seryjnym mordercą Cletusem Kasadym. Obrzydzony psychopatycznymi poglądami współwięźnia, Brock kilkukrotnie pobił Kasady'ego. W końcu skazaniec miał dość i postanowił zamordować Eddiego. W ostatniej chwili przez okno więzienia na ratunek przybył Venom, który ocalił życie swojego nosiciela.

Brock nie wiedział jednak, że Venom podczas akcji ratunkowej był brzemienny i wydał potomstwo w więziennej celi. Nowy Symbiot znalazł swojego hosta w osobie Kasady'ego. Kosmiczna istota nie tylko wyposażyła psychopatę w nowe mordercze moce, ale również wpłynęła na jego szalony umysł, tworząc Carnage'a, którego wspólnymi siłami pokonali Venom i Spider-Man.

"Venom 2" będzie jedynie inspirował się komiksami, ale nie wykluczone, że w filmie zobaczymy gościnny występ Toma Hollanda w roli Spider-Mana. Zwiastun filmu "Morbius" - innej produkcji Sony Pictures, dziejącej się w tym samym uniwersum, zapowiedział powrót granego przez Michaela Keatona Vulture'a - wroga z filmu "Spider-Man: Homecoming". Całkiem możliwe więc, że w sequelu "Venoma" pojawią się kolejne nawiązania do MCU.

"Venom 2" - kiedy premiera?

Film w reżyserii Andy'ego Serkisa trafi do kin już 1 października 2020 roku. W rolach głównych oprócz Hardy'ego, Harrelsona i Harris, wystąpią również Michelle Williams, Stephen Graham oraz Reid Scott.

