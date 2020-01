Zapomnijcie o Baby Yodzie. Baby Jabba jest o wiele słodszy!

The Child, lepiej znany jako Baby Yoda stał się gwiazdą serialu "The Mandalorian". Internet zalały memy i przeróbki ukazujące słodkiego maluszka. Najwyraźniej mały pobratymiec mistrza Yody już się przejadł fanom "Gwiezdnych Wojen". W sieci pojawiła się fanowska grafika przedstawiająca dziecięcą formę innej słynnej postaci - Hutta Jabby.

W świecie "Star Wars" pojawiło się wiele uroczych postaci - Jawowie, Ewoki, Porgi, BB-8 - to tylko niektórzy bohaterowie kosmicznej sagi, które pobiły serca widzów. Jabba stał zawsze po drugiej stronie barykady obok Rancorów, Gamorrean czy Vuvrian. Krotko mówiąc, zawsze uosabiał ohydnych mieszkańców galaktyki, nie tylko, jeśli chodzi o wygląd, ale przede wszystkim zachowanie.

Dzieci to jednak inna para kaloszy i nie ma chyba osoby, która nie rozczuliłaby się nad szczeniaczkiem, kaczuszką czy w niektórych przypadkach bobasem. Nie inaczej jest w przypadku Huttów. Udowodnił to grafik Leonardo Viti, który zamieścił w sieci model 3D, przedstawiający tak zwanego Baby Jabbę. Grafika trafiła na Instagrama.

Sorry ludzie, nie mogłem się oprzeć... Baby Jabbie! Czy to może być nowa gwiazda "The Mandalorian"? A może jakiegoś innego serialu? Jestem otwarty na propozycje. Dajcie mi znać w komentarzach. "