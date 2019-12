Benedict Cumberbatch znany między innymi z roli Doctora Strange'a w uniwersum Marvela czy Sherlocka w serialu z 2010 roku został zapytany przez magazyn "TimeOut", który film zasługuje na tytuł najlepszej produkcji ostatniej dekady. Okazało się, że aktor upodobał sobie szczególnie polskie kino.

Aktor uznał, że na miano najlepszego filmu ostatniej dekady zasłużyła "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego. Cumberbatch uzasadnił swój wybór słowami:

"

To była niezwykle szczera i bolesna historia o miłości i jej tragicznych i destrukcyjnych skutkach. Film został pięknie nakręcony, wykorzystano w nim wszystkie możliwości, jakie daje kino. Widzimy tam kadry, które przekazują treść bez słów, a kiedy te się pojawiają, są porywające, zaskakujące, nieoczekiwane. To do bólu romantyczne dzieło, bolesne. To naprawdę świetna filmowa opowieść. Całkowicie zanurzyłem się w świecie i historii o tym związku. Paweł Pawlikowski jest niesamowitym reżyserem. "