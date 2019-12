Zmarła gwiazda "Lolity" Stanleya Kubricka. Sue Lyon miała 73 lata

Sue Lyon była amerykańską aktorką i modelką, której najsłynniejszą rolą była Dolores Haze w głośnym filmie "Lolita". Gwiazda filmu Stanleya Kubricka zmarła w drugi dzień świąt, 26 grudnia 2019 roku.

Nie żyje Sue Lyon - gwiazda "Lolity" Stanleya Kubricka

Kariera filmowa Sue Lyon rozpoczęła się na początku lat sześćdziesiątych, gdy zauważył ją Stanley Kubrick i obsadził w roli tytułowej nimfetki w ekranizacji "Lolity" Vladimira Nabokova. Choć film został stanowczo "ugrzeczniony" w stosunku do pierwowzoru (w książce Lolita jest o trzy lata młodsza), wzbudził w chwili premiery spore kontrowersje i spotkał się z mieszanym odbiorem. Głośna rola przyniosła jednak światowy rozgłos młodziutkiej Sue Lyon, która w chwili premiery w 1962 roku miała zaledwie 14 lat. Za swój występ otrzymała Złoty Glob i wówczas zaczęła się jej kariera.

Później Lyon zagrała między innymi w "Nocy Iguany" Johna Hustona i "Siedmiu kobietach" Johna Forda. Jej ostatnią rolą był występ w "Aligatorze" Lewisa Teague'a. Żadna z jej późniejszych ról nie powtórzyła jednak sukcesu "Lolity".

Prywatne życie Sue Lyon było niezwykle barwne. Pięciokrotnie wyszła za mąż, w tym za późniejszego scenarzystę "Blade Runnera", Hamptona Fanchera. Największy skandal wywołało jednak jej trzecie zamążpójście. Przysięgę wierności Cottonowi Adamsonowi złożyła bowiem, gdy ten odsiadywał wyrok za napad i morderstwo. Dzięki żonie opuścił więzienie we wcześniejszym terminie, szybko jednak do niego powrócił. Sue Lyon twierdziła później, że to trwające zaledwie rok małżeństwo kosztowało ją karierę.

Sue Lyon zmarła 26 grudnia 2019 roku. O jej śmierci poinformował The New York Times. Jak zdradził dziennikowi wieloletni przyjaciel aktorki, Lyon Phil Syracopoulos, od dawna zmagała się ona z kłopotami zdrowotnymi. Większych szczegółów i konkretnej przyczyny zgonu nie podano.