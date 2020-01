3. sezon "Chilling Adventures of Sabrina" w ciekawej zapowiedzi. Są też pierwsze zdjęcia

Netflix postanowił nieco rozpieścić fanów "Chilling Adventures of Sabrina" publikując ciekawą zapowiedź i serię zdjęć z nadchodzącego sezonu. Teledysk do utworu "Straight to Hell" w wykonaniu Kiernan Shipki nie tylko zawiera część materiału z nowych odcinków, ale sugeruje również rozwiązania fabularne. Gotowi na wizytę w Piekle?

"Chilling Adventures of Sabrina" - zapowiedź i zdjęcia

Oficjalna zapowiedź 3. sezonu "Chilling Adventures of Sabrina" prezentuje się następująco:

W trzecim sezonie będziemy świadkami tego, jak tytułowa czarownica usiłuje uwolnić swojego ukochanego. Dla przypomnienia - w finale poprzedniej serii, Nick Scratch poświęcił się dla sprawy i udał się z Lilith wprost do Piekła. Z teledysku możemy jasno wywnioskować, że uratowanie nowego chłopaka Sabriny wcale nie będzie takie proste. W pewnej chwili widzimy, że Szatan (a przy okazji biologiczny ojciec dziewczyny) przejmuje ciało Nicka.

Czeka nas również jeszcze więcej czarów, nastoletnich dramatów i konfliktów wśród czarownic. Wygląda też na to, że część bohaterek dołączy do drużyny cheerleaderek.

"Chilling Adventures of Sabrina" 3. sezon - premiera

Premiera 3. sezonu "Chilling Adventures of Sabrina" odbędzie się już 24 stycznia 2020 roku. W rolach głównych powrócą Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Chance Perdomo, Ross Lynch, Jaz Sinclair, Michelle Gomez, Tati Gabrielle, Lachlan Watson i Gavin Leatherwood.

