4. sezon "Sabriny" ma być demoniczną wersją "The Crown". Twórca serialu wyjawił szczegóły

Trzeci sezon "Chilling Adventures of Sabrina" za nami. Ci, którzy pochłonęli nowe odcinki za jednym zamachem, zachodzą w głowę, co przyniesie nam kolejna seria? Twórca serialu udzielił doprawdy obszernego wywiadu, w którym zdradził, co czeka nas w czwartym sezonie "Sabriny".

"Chilling Adventures of Sabrina" - co wiemy o 4. sezonie?

Najnowszy sezon "Sabriny" zakończył się nie lada twistem fabularnym. Tytułowa bohaterka wywołała czasowy paradoks, w wyniku czego funkcjonują obecnie jej dwie wersje. Jedna rządzi Piekłem, druga planuje życie typowej nastolatki w liceum w Greendale. Jak twierdzi Roberto Aguirre-Sacasa, decyzja podjęta przed pannę Spellman wywoła "ogromne reperkusje" w następnych odcinkach. Sezon czwarty ma mieć również znacznie mroczniejszy klimat.

" Wciąż kręcimy i zbliżamy się już do finałowych odcinków. Każdy sezon ma swój własny, indywidualny charakter i czwarty jest zupełnie inny niż trzeci. W ostatnich odcinkach duża część akcji rozgrywała się w Piekle i wciąż tam pozostaniemy, jednak każdy z odcinków będzie czymś w rodzaju mini horroru. [...] Żeby wam nie spoilerować zdradzę tylko, że istnieje spora szansa, że przyjdzie nam śledzić losy obu Sabrin jednocześnie. "

Następnie twórca serialu stwierdził, że czwarty sezon "Chilling Adventures of Sabrina" będzie czymś w rodzaju demonicznej wersji "The Crown", oraz że relacja Lucyfera i Lilith odegra tu kluczową rolę.

" Jedną z najzabawniejszych rzeczy w sezonie czwartym jest to, że kreujemy tu coś w stylu demonicznej wersji "The Crown" z dużą ilością pałacowej intrygi i podstępnej walki o władzę pomiędzy Lucyferem, Lilith i Sabriną. Będziemy to zgłębiać, jednak walka toczyć się będzie głównie między Lucyferem i Lilith. Ich historia jest ważna już od początku serialu, ta ich stała walka o potęgę. Sabrina znajdzie się w samym środku tego, tak samo jak jej nienarodzony brat. "

Istotną częścią "Chilling Adventures of Sabrina" są antagoniści. Kto tym razem przejmie pałeczkę po Szatanie i Poganach? Wygląda na to, że Ojciec Blackwood ponownie namiesza w życiu bohaterów. Cała seria ma mieć również klimat przywodzący na myśl powieści H.P. Lovecrafta.

" Jednym z moich ulubionych autorów specjalizujących się w horrorze jest H.P. Lovecraft. I w czwartym sezonie stanowczo da się wyczuć nastrój rodem z powieści Lovecrafta. Czerpiemy bardzo pierwotne idee horroru oraz strachu i wpuszczamy je do świata Sabriny, do Greendale. Miasteczko Greendale staje się polem epickiej bitwy pomiędzy dobrem i złem, horrorem i rozsądkiem. To coś naprawdę wielkiego. Pod koniec [trzeciego] sezonu Ojciec Blackwood uwolnił "Pradawne Koszmary" i to będzie nowe zagrożenie w sezonie czwartym. Każdy z odcinków będzie posiadał własnego złoczyńcę reprezentującego ten pradawny terror. Zobaczymy zatem, jak Blackwood wznosi się do poziomu zagrożenia, jaki reprezentował w pierwszym sezonie, a wszystko z powodu tego, co uwolnił. "

Na koniec twórca odniósł się do tematu przypominającego nam o tym, że "Sabrina" to wciąż teen drama pełną gębą. Trzeci sezon mocno namieszał w życiu uczuciowym bohaterów, a kolejny będzie to kontynuował. Na szczęście Aguirre-Sacasa obiecał, że w czwartym sezonie otrzymamy ostateczną odpowiedź na pytanie, do kogo należy serce głównej bohaterki.

" W trzecim sezonie wprowadziliśmy dużo niepokoju w relację Sabriny i Nicka. Myślę, że Harvey i Sabrina zawsze będą mieli szczególne miejsce w swoich sercach, choć osobiście kocham Harveya z Rosalind i myślę, że mają fantastyczną chemię. [...] W czwartym sezonie kontynuujemy motyw niespełnionych kochanków i rozprawiamy nad tym dla kogo Sabrina i Harvey są naprawdę stworzeni. Myślę, że koniec czwartego sezonu przyniesie ostateczną odpowiedź. Z kolei Prudence i Nicholas są nieco złamani i zagubieni pod koniec trzeciego sezonu. Mają wspólną przeszłość i mogą się nawzajem pocieszyć. Będziemy to kontynuować w czwartym sezonie. To jednak coś zupełnie innego niż relacja, którą Nick dzielił z Sabriną. Nick i Prudence to czarodzieje "pełną gębą" i oboje mają odmienne pojęcie miłości i seksu, co stanowi ciekawy temat do zgłębienia. "

Dokładna data premiery 4. sezonu "Chilling Adventures of Sabrina" nie jest obecnie znana. Przewiduje się jednak, że klan Spellmanów z nowymi przygodami już jesienią 2020 roku.