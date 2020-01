"Altered Carbon" sezon 2: data premiery, obsada i lista odcinków serialu Netfliksa

Fani seriali science fiction zapewne wyczekują na drugi sezon serialu Netflixa pod tytułem "Altered Carbon". Premiera nowych odcinków produkcji już niedługo trafi do bazy serwisu. Platforma streamingowa zaprezentowała najważniejsze informacje na temat kontynuacji adaptacji powieści "Modyfikowany węgiel" autorstwa Richarda Morgana.

Altered Carbon sezon 2 - kiedy premiera serialu Nettflix?

We wtorek 21 stycznia 2020 roku Netflix opublikował krótką zapowiedź nachodzącego drugiego sezonu "Altered Carbon". Wideo trafiło na Twittera. Zdradzono w nim, kiedy zobaczymy nowe losy bohaterów, zamieszkujących nie tak odległą przyszłość.

Krótka animacja nawiązująca do tytułowego zmodyfikowanego węgla, niestety nie pokazuje żadnych scen z serialu, ale potwierdza, że nowe odcinki "Altered Carbon" pojawi się na Netflix już 27 lutego 2020 roku. Akcja nadal rozgrywa się w osadzonej około 300 lat do przodu przyszłości, w której świadomość może być przenoszona do wytworzonych syntetycznie ciał. Usługa ma jednak swoją cenę i jest przeznaczona tylko dla najbogatszych obywateli świata.

Altered Carbon sezon 2 - obsada serialu Nettflix

Dzięki technologii opisanej w książce Morgana i zaprezentowanej w serialu Netfliksa, bohaterowie mogą zmieniać swój wygląd fizyczny. Z tego powodu główny bohater Takeshi Kovacs nie będzie już odgrywany przez Joela Kinnamana. Protagonista dostał bowiem nowe ciało. Tym razem Kovacs będzie wyglądał jak Anthony Mackie znany z filmów Marvel Studios. W pozostałych rolach zobaczymy Renée Elise Goldsberry, Chis Conner, Simone Missick, Dina Shihabi, Torben Liebrecht i James Saito. Nie wykluczone, że w drugim sezonie "Altered Carbon" powróci również Dichen Lachman.

Altered Carbon sezon 2 - lista docinków serialu Nettflix

To jednak nie wszystkie nowe informacje na temat nadchodzących odcinków drugiego sezonu "Altered Carbon". Chociaż Netflix nie opublikował jeszcze pełnego zwiastuna serialu, zdradzono listę i tytuły odcinków, które pojawią się w bazie platformy 27 lutego 2020 roku. Kontynuacja będzie nieco krótsza od pierwszego sezonu, bo liczyć będzie tylko osiem odcinków. Oto ich tytuły:

Episode 201 - "Phantom Lady"

Episode 202 - "Payment Deferred"

Episode 203 - "Nightmare Alley"

Episode 204 - "Shadow of a Doubt"

Episode 205 - "I Wake Up Screaming"

Episode 206 - "Bury Me Dead"

Episode 207 - "Experiment Perilous"

Episode 208 - "Broken Angels"

Co wydarzy się w drugim sezonie "Altered Carbon"? O tym przekonamy się już za kilka tygodni. Na razie oczekiwania na nowe przygody Kovacsa może jedynie umilić oficjalny teaser, opublikowany rok przed premierą kontynuacji.

Pierwszy sezon "Altered Carbon", skałdający się z dziesięciu odcinków, jest w całości dostępny na platformie Netflix. Zadebiutował 2 lutego 2018 roku.

Zobacz też: Psychasec otworzył swój pierwszy oddział w Polsce. Zobacz, jak wygląda przyszłość z serialu "Altered Carbon"