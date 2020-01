Andrzej Sapkowski nie chciał uczestniczyć w produkcji serialu "Wiedźmin"

Serial "Wiedźmin" stał się fenomenem popkulturowym przełomu 2019 i 2020 roku. Adaptacja dzieł Andrzeja Sapkowskiego z miejsca okazała się jednym z flagowych tytułów platformy streamingowej. Pisarz nie chciał brać udziału w produkcji "Wiedźmina". Dlaczego?

"Wiedźmin" - Andrzej Sakowski nie chciał pracować przy serialu

Ogromny sukces "Wiedźmina" odbił się również na sprzedaży książek Sapkowskiego na całym świecie. Pisarz został więc poproszony przez wiele mediów o nowe wywiady.

Jednym z portali, który rozmawiał z Sapkowskim był serwis Gizmondo. Zapytano go między innymi o wkład w serial Netfliksa. Okazuje się, że twórca Geralta z Rivii odmówił zaangażowania się w produkcję adaptacji swoich dzieł.

" Nie byłem zbyt zaangażowany w serial na moje żądanie. Nie lubię zbyt ciężko lub zbyt długo pracować. Tak naprawdę wcale nie lubię pracować. "Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem". Jan. 8:7. "

Poza tym Sapkowski stwierdził, że nie wpływał na twórców serialu, ponieważ mocno wierzy w wolność i ekspresję artystyczną.

Nie oznacza to jednak, że autora w ogóle nie interesowało, co dzieje się na planie zdjęciowym "Wiedźmina". Sapkowski odwiedził studio, w którym odbywały się zdjęcia do serialu i razem z showrunnerką Lauren Schmidt Hissrich zwiedził je, z ciekawością patrząc, jak wytwory jego wyobraźni zostają powoływane do życia przez filmowców.

"Wiedźmin" sezon 2 - kiedy premiera?

Wszystkie 8 odcinków pierwszego sezonu "Wiedźmina" można oglądać w bazie serwisu. W planach jest kontynuacja serialu. Już zapowiedziano, że drugi sezon zadebiutuje w roku 2021. Zdjęcia rozpoczną się w Londynie w lutym 2020 roku. W rolach głównych powrócą Henry Cavill, Anya Chalotra i Freya Allan.

Zobacz też: "Wiedźmin" - sezon 1 [RECENZJA]