"Aquaman" - HBO Max stworzy serial o superbohaterze DC

Juz niedługo fani Aquamana będą mieli okazję zobaczyć serial, opowiadający o tym słynnym herosie DC. Produkcja trafi na powstającą platformę streamingową HBO Max. O czym będzie nadchodząca animacja zatytułowana "Aquaman: King of Atlantis"?

Nie ma chyba drugiego superbohatera, który przeszedłby taką metamorfozę jak Aquaman. Niegdyś pogardzany i wyśmiewany, za lalusiowaty wygląd, głupio wyglądający kostium i ujeżdżanie wielkich koników morskich król Atlantydy, stał się nagle postacią potężną, seksowną, szanowaną i niezwykle "męską". Do popularności herosa przyczynił się oczywiście Jason Momoa, który wcielił się w bohatera w filmach "Liga Sprawiedliwości" oraz "Aquaman". Już niedługo zobaczymy serial animowany o podmorskim władcy.

Do niegdysiejszych kpin z Aquamana przyczynił się serial animowany z lat 70., który współcześnie jest źródłem wielu memów. HBO Max chce spuścić zasłonę milczenia na niesławną animację i powołać do życia tytuł, który w końcu przedstawi Aquamana jako prawdziwego twardziela. Jak podaje Variety, trwają prace nad trzyczęściowym miniserialu animowanym opartym na "Aquamanie" Jamesa Wana. Historia ukazana w produkcji pokaże, w jaki sposób król Atlantydy odzyskał swój utracony tron.

Pomysł platformy streamingowej skomentowała Sarah Aubrey - szefowa do spraw oryginalnych treści HBO Max.

Własność intelektualna należąca do DC to ukochani przez fanów, dobrze znani bohaterowie dynamiczne historie. Dzięki popularności hitu Warner Bros., jesteśmy pewni, że "Aquaman: King of Atlantis" będzie ekscytującym dodatkiem do naszej wciąż poszerzającej się oferty skierowanej do najmłodszych. "