Brazylijski sąd wydał wyrok w sprawie "Pierwszego kuszenia Chrystusa". Czy Netflix usunie film?

"Pierwsze kuszenie Chrystusa" to kontrowersyjny film, który zadebiutował na platformie Netflix 3 grudnia 2019 roku. Wielu uznało przedstawione w nim wydarzenia za wulgarne, haniebne i obrażające uczucia religijne katolików. Jezus Chrystus został w nim przedstawiony jako homoseksualista, zaś Maryja jako nałogowa palaczka marihuany. Pojawiły się liczne głosy sprzeciwu, a brazylijska organizacja katolicka wystosowała petycję nawołującą do usunięcia filmu z platformy. Podpisało się pod nią ponad milion osób, a sprawa ostatecznie trafiła do sądu. W środę zapadł wyrok.

Brazylijski sąd wydał wyrok w sprawie "Pierwszego kuszenia Chrystusa"

Jak donosi The Independent, sędzia Benedicto Abicair orzekł w ubiegłą środę, że "Pierwsze kuszenie Chrystusa" ma zniknąć z brazylijskiej bazy Netfliksa. Ma być to działanie tymczasowe, aż sąd zadecyduje o dalszym postępowaniu w tej sprawie.

Jak stwierdził sędzia w orzeczeniu:

" Prawo do wolności słowa... nie jest absolutne. "

Pozew przeciwko twórcom filmu (Porta dos Fundos) wniosło katolickie stowarzyszenie Don Bosco Centre for Faith and Culture. Wyrok, który zapadł, nie jest prawomocny i przysługuje od niego apelacja. Według The Independent, zarówno Netflix, jak i firma odpowiedzialna za produkcję filmu, nie otrzymali jeszcze nakazu wydanego przez sędziego z Rio de Janeiro.

Film tak rozwścieczył niektórych odbiorców, że w Wilgilię Bożego Narodzenia doszło do ataku na siedzibę twórców. Budynek został obrzucony koktajlami Mołotowa. Na szczęście nikomu nie stała się krzywda. W Polsce "Pierwsze kuszenie Chrystusa" również nie spotkało się z przychylnym odbiorem. O usunięcie filmu z polskiej bazy Netfliksa apelował wiceprezes Rady Ministrów oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin.

