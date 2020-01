Ciekawe pogłoski o "House of the Dragon". Co wiemy o spin-offie "Gry o tron"?

Koniec "Gry o tron" nie oznacza, że na zawsze pożegnaliśmy ekranową krainę Westeros. W HBO trwają obecnie prace nad spin-offem serialu, który ma opowiadać o historii Targaryenów. Oficjalna zapowiedź serialu wskazywała, że akcja "House of the Dragon" rozpocznie się na 300 lat przed wydarzeniami z "Gry o tron" i przedstawi dzieje smoczego rodu od początku ich panowania, do upadku. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że to nie do końca prawda.

"House of the Dragon" - nowe pogłoski o spin-offie "Gry o tron"

Portal Westeros.pl i internetowe kompendium wiedzy wszelakiej (czyli Reddit) donoszą o najnowszych przeciekach związanych z "House of the Drogon". Źródłem zakulisowych informacji ma być ktoś pracujący nad serialem i choć nie są one w żaden sposób potwierdzone, brzmią naprawdę sensownie i wiarygodnie. Zatem, co wiemy o spin-offie "Gry o tron"?

"House of the Dragon" - premiera i liczba odcinków

Choć optymistycznie zakładano, że "House of the Dragon" ukaże się jeszcze w 2020 roku, źródło podaje, że data premiery owiana jest ścisłą tajemnicą. Bardziej realną opcją jest rok 2021, choć i w tym przypadku mówimy o wersji optymistycznej. Na początkowym etapie planowano, że serial zostanie zamknięty w trzech, ewentualnie czterech sezonach. Ostatecznie stanęło na pięciu seriach liczących po dziesięć odcinków. Istnieje również szansa, że - z uwagi na rozmach produkcji - na kolejne sezony będziemy musieli czekać dłużej niż rok.

"House of the Dragon" - fabuła i czas akcji

Po początkowych zapowiedziach fani, nie bez przyczyny, zakładali, że pierwszy sezon "House of the Dragon" opowie o Podboju Aegona Zdobywcy, który wraz ze swymi dwiema siostrami-żonami, Visenyą i Rhaenys, podbił Westeros i uformował Siedem Królestw, jakie znamy z "Gry o tron". To Aegon zbudował Królewską Przystań i stworzył Żelazny Tron, na którym później zasiadali znani nam bohaterowie. Okazuje się jednak, że akcja serialu wcale nie będzie się rozgrywać 300 lat przed wydarzeniami z "Gry o tron", a Podbój poznamy wyłącznie za sprawą retrospekcji.

Zgodnie z rzeczonymi doniesieniami, fabuła "House of the Dragon" ma przedstawiać czasy panowania Targaryenów od Viserysa I do Aegona III, czyli okres od 103 do 157 roku od Podboju (akcja "Gry o tron" rozpoczyna się w roku 298). W początkowych sezonach historia ma pozostać wierną ekranizacją "Ognia i krwi" oraz informacji z innych książek Martina. W kolejnych odcinkach mają zostać wprowadzone nowe elementy, skłaniające widzów do tworzenia rozmaitych teorii. Fabuła ma być równie złożona, co w przypadku "Gry o tron" oraz zawierać dużo retrospekcji (tutaj na scenę wchodzi Podbój).

Pierwszy sezon skupi się na politycznych grach i konfliktach. Przyjdzie nam zobaczyć koniec rządów Viserysa I i podział Siedmiu Królestw na dwa stronnictwa - Aegona II i jego przyrodnią siostrę Rhaenyrę. Wraz z końcem pierwszej serii rozpocznie się legendarny Taniec Smoków. To właśnie o największej wojnie domowej w historii panowania Targaryenów, która przyczyniła się do wyginięcia smoków, opowie serial.

Choć w pierwszym sezonie nie zobaczymy żadnej bitwy, źródło zapewnia, że już w drugiej serii czeka nas starcie na niespotykaną dotąd skalę. Wyreżyseruje je rzecz jasna Miquel Sapochnik, który odpowiadał między innymi za Bitwę Bękartów i Bitwę o Hardhome. W starciu ma uczestniczyć wiele smoków. Na uwagę zasługuje również fakt, że budżet serialu ma wynosić około 10 milionów dolarów za odcinek. Czyli tyle, ile "Gra o tron" otrzymała dopiero na wysokości 6-7 sezonu.

Zgodnie z doniesieniem, fabuła pierwszych dwóch sezonów została już ukończona. O kolejnych seriach na obecną chwilę nie wiemy niczego. HBO ma ponoć ambitne plany związane z uniwersum wykreowanym przez George'a R.R. Martina. "House of the Dragon" ma stanowić wstęp do innych opowieści. Może nawet słynnego Upadku Valyrii.

