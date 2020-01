W styczniu 2020 zadebiutował nowy serial BBC One i Netfliksa zatytułowany "Drakula", który skupia się oczywiście na postaci najsłynniejszego wampira. 3-odcinkowy serial oparty jest na klasycznej powieści Brama Stokera, a w roli Drakuli pojawił się Claes Bang. Twórcami "Drakuli" są znani z brytyjskiego "Sherlocka" scenarzyści Mark Gatiss i Steven Moffat. W Londynie pojawił się ciekawy billboard reklamujący nowy serial, który ukazuje postać Drakuli dopiero po zmierzchu.

"Drakula" z niesamowitym billboardem. Postać wampira pokazuje się dopiero po zmroku

Z billboardu wystają krwiste pale, które oczywiście bezpośrednio nawiązują do historii Drakuli. Gdy się ściemnia, cień tej konstrukcji przypomina postać Drakuli. Przy chodniku zaś znajduje się ramka z napisem, by zbić szybę, w razie spotkania z wampirami. Twórcy filmów i seriali prześcigają się w tworzeniu ciekawych reklam swoich produkcji, ale tak kreatywnego billboardu już dawno nie widzieliście:

W serialu "Drakula" zobaczymy Lyndsey Marshal (Trauma, Liga Dżentelmenów), Chanel Cresswell (The Bay, To właśnie Anglia), Matthew Beard (Była sobie dziewczyna, Gra tajemnic), Lydia West (Rok za rokiem), Paul Brennen (Wild Bill, Happy Valley), Sarah Niles (Catastrophe, Beautiful People), Sofia Oxenham (Poldark - Wichry losu, Grantchester), John McCrea (Everybody’s Talking About Jamie, Piękny kraj), Phil Dunster (Humans, Save Me) oraz debiutująca na małym ekranie Millicent Wong.

Zobacz także: Najlepsze serialowe premiery 2020 roku. Jakie nowości nas czekają?