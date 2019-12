"Falcon and The Winter Soldier": czy w serialu pojawią się członkowie X-Men? To sugeruje zdjęcie z planu

Od kiedy oficjalnie ogłoszono, że Marvel Studios przejęło prawa do X-Men i Fantastic Four, fani nie mogą się doczekać crossoveru, w którym członkowie Avengers staną ramię w ramię z mutantami i Pierwszą Rodziną Domu Pomysłów. Wygląda na to, że może się to stać wcześniej, niż wszyscy myśleli.

"Falcon and the Winter Soldier" - X-Men w nowym serialu Marvela?

Obecnie trwają zdjęcia do pierwszego serialu Marvela na platformę Disney+. Mowa o solowych przygodach Falcona i Winter Soldiera, które rozegrają się po wydarzeniach ukazanych w "Avengers: Endgame". Na razie informacje na temat fabuły produkcji są szczątkowe, jednak pewne szczegóły pojawiające się na zdjęciach z planu sugerują, w którą stronę pójdą twórcy serialu.

Na Instagramie the_geek_power pojawiły się nowe zdjęcia z planu. Możemy na nich dostrzec symbol dobrze znany wszelkim miłośnikom komiksów Marvela. To godło Madripoor - fikcyjnej wyspy zlokalizowanej na Oceanie Indyjskim pomiędzy Singapurem a Sumatrą.

Madripoor zadebiutowała w 1985 roku na kartach 32. numeru "New Mutants". Trzy lata później wykorzystano ją, by osadzić tam solowe przygody Wolverine'a. Wyspa bardzo często pojawia się w historiach o mutantach, dlatego wielu fanów ma nadzieję, że w "Falcon and The Winter Soldier" zobaczymy pierwsze nawiązanie do filmowej wersji homo superior. Na pewno nie będą to sami X-Men, ale nie wykluczone, że właśnie w ten sposób mutanci zadebiutują w MCU.

Należy jednak pamiętać, że Madripoor jako miejsce pełne szemranych osobistości było idealną kryjówką dla Viper znanej też jako Madame Hydra. Wkrótce złowroga organizacja Red Skulla przejęła władzę nad wyspą. W odbiciu kraiku pomogła tajna jednostka S.W.O.R.D., która również zadebiutuje w nadchodzących serialach Marvela. Obecność Madripoor może więc sugerować, że w "Falcon and The Winter Soldier" zobaczymy nową wersję Viper i powrót Hydry.

Postać zadebiutowała na dużym ekranie w filmie "Wolverine", który jednak nie należy do świata MCU. Madame Hydra pojawiła się też w serialu "Agenci S.H.I.E.L.D.", ale była nią Aida - maszyna stworzona przez Holdena Radcliffe'a, która za pomocą magii i technologii stworzyła alternatywną rzeczywistość. Czy w końcu zobaczymy antagonistkę z prawdziwego zdarzenia? Przekonamy się za jakiś czas.

"Falcon and the Winter Soldier" - kiedy premiera?

Za serial odpowiada Kari Skogland. W rolach głównych zobaczymy Anthony'ego Mackiego, Sebastiana Stana, Emily VanCamp, oraz Daniela Brühla. Na razie nie zdradzono daty premiery "Falcon and the Winter Soldier". Wiadomo jedynie, że serial zadebiutuje jesienią 2020 roku na platformie Disney+.

