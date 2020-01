"Falcon and the Winter Soldier" - Sebastian Stan pokazał nowe zdjęcie Bucky'ego

Film "Avengers: Endgame" był kamieniem węgielnym nowego etapu w historii kinowego uniwersum Marvela. Pod koniec produkcji podstarzały Kapitan Ameryka przekazał swoją tarczę Samowi Wilsonowi, co było prologiem do serialu "Falcon and the Winter Soldier", w którym jedną z głównych ról będzie pełnił również Bucky. Wcielający się w niego Sebastian Stan zaprezentował nowe zdjęcie prezentujące swojego bohatera.

"Falcon and the Winter Soldier" - Sebastian Stan jako Bucky na nowym zdjęciu

Już za kilka miesięcy poznamy dalsze losy dwóch kompanów Steve'a Rogersa. Anthony Mackie i Sebastian Stan wcielą się ponownie w Falcona i Bucky'ego. Fani oczekują na pełen akcji serial platformy Disney+, a odtwórca Jamesa Buchanana Barnesa tylko dolał oliwy do ognia, publikując na swoim Instagramie nowe zdjęcie. Widzimy na nim nowego Bucky'ego, który przeszedł znaczną metamorfozę.

Klimatyczna fotografia nie zdradza szczegółów nowego stroju Bucky'ego, ale sugeruje, że mimo nowego stroju, bohater nie pozbędzie się swojej brutalności, którą nabył, będąc przez dekady zabójcą na usługach KGB. Na szczęście naukowcy z Wakandy zdołali pozbyć się skutków wieloletniego prania mózgu i Barnes znowu działa po właściwej stronie barykady. Symbolem tej przemiany będzie nowy wygląd bohatera, mocno inspirowany oryginalnym kostiumem Bucky'ego z komiksów Marvela.

"Falcon and the Winter Soldier" - kiedy premiera?

W nadchodzącej produkcji pojawi się kilka wątków z filmów MCU, ale nie zabraknie też nowych rozwiązań fabularnych. Za serial odpowiada Kari Skogland. W rolach głównych oprócz Anthony'ego Mackiego, Sebastiana Stana, zobaczymy Emily VanCamp, oraz Daniela Brühla. Na razie nie zdradzono daty premiery "Falcon and the Winter Soldier". Wiadomo jedynie, że serial zadebiutuje jesienią 2020 roku na platformie Disney+.

