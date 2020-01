"Falcon and the Winter Soldier" - trzęsienia ziemi przerwały zdjęcia do serialu Marvela

Obecnie trwają prace nad serialem Marvel Studios "Falcon and the Winter Soldier". Niestety produkcja została zawieszona ze względu na klęski, które dotknęły Portoryko, gdzie rozpoczęto zdjęcia do solowych przygód dwóch bliskich przyjaciół Kapitana Ameryki. Czy ekipie groziło niebezpieczeństwo?

"Falcon and the Winter Soldier" - trzęsienia ziemi przerwały zdjęcia

Jak podaje Deadline, trzęsienia ziemi w Portoryko przeszkodziły twórcom serialu "Falcon and the Winter Soldier" w produkcji. Przerwa miała być tymczasowa, bo zdjęcia miały ruszyć w drugim tygodniu stycznia 2020 roku, ale najnowsze doniesienia sugerują, że powrót na plan został wstrzymany do odwołania. Niewykluczone, że twórcy zdecydują się na inną lokację. Według oryginalnych planów produkcyjnych zdjęcia miały trwać dwa tygodnie i rozpocząć się 14 stycznia 2020 roku.

Trzęsienia ziemi w Portoryko rozpoczęły się w czwartek 9 stycznia 2020. Magnituda pierwszego uderzenia wynosiła 6,4. Epicentrum znajdowało się na południowym wybrzeżu. Było to największe trzęsienie ziemi wyspy w tym stuleciu. W sobotę 11 stycznia doszło do kolejnego wstrząsu. Wskaźniki zanotowały magnitudę 5,9. Lokalny portal Butaca del Medio podaje, że serial miał być kręcony w mieście Arecibo na północy kraju. Na razie nie wiadomo, czy ekipa serialu powróci do Portoryko.

"Falcon and the Winter Soldier" - kiedy premiera?

Za serial odpowiada Kari Skogland. W pozostałych rolach zobaczymy Anthony'ego Mackiego, Sebastiana Stana, Emily VanCamp, oraz Daniela Brühla. Na razie nie zdradzono daty premiery "Falcon and the Winter Soldier". Wiadomo jedynie, że serial zadebiutuje jesienią 2020 roku na platformie Disney+.

