Fan serialu "The Mandalorian" stworzył cosplay Mando i Baby Yody. Efekt jest fantastyczny

"The Mandalorian" zrobił wielką furorę i jeszcze w trakcie emisji pierwszego sezonu okrzyknięto go najlepszym, co spotkało "Gwiezdne wojny" od czasu przejęcia przez Disneya. Nic zatem dziwnego, że liczni cosplayerzy dosłownie prześcigają się w pomysłach na przebrania nawiązujące do serialu. Jeden z nich zyskał ostatnio popularność, zwracając nawet uwagę osób zaangażowanych w produkcję. Musimy przyznać, że zasłużenie.

"The Mandalorian" - fan stworzył cosplay Mando i Baby Yody

Choć głównym bohaterem jest Mando, to Baby Yoda (lub jak kto woli Dzieciak) jest niekwestionowaną gwiazdą serialu. Jeden z internautów, a zarazem fanów "Gwiezdnych wojen" postanowił stworzyć cosplay wykorzystujący obu bohaterów. W ten oto sposób powstało poniższe cudo.

Cosplay zrobił furorę w sieci, a post udostępniła nawet Gina Carano, czyli serialowa Cara Dune. Jeden z wielbicieli udostępnił również filmik, na którym widzimy, jak podkrada Baby Yodzie jego żabie nuggetsy. Dzieciak szybko okazał swoją dezaprobatę.

"The Mandalorian" powróci z drugim sezonem jesienią 2020 roku. Niestety nie wiadomo obecnie, czy do tego czasu platforma Disney Plus będzie dostępna już w Polsce.

