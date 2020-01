Flash z "Ligi Sprawiedliwości" pojawił się w "Crisis on Infinite Earths" [WIDEO]

Chociaż film "The Flash" z Ezrą Millerem jest opóźniany od 2018 roku, aktor wciąż chce wystąpić w roli pędziwiatra. Przykład tego dał w 4. części "Crisis on Infinite Earths" - Miller pojawił się bowiem w nowym epizodzie wielkiego telewizyjnego crossovera, gdzie jego Flash poznał Flasha znanego z seriali CW w wykonaniu Granta Gustina.

Ezra Miller jako The Flash w Crisis on Infinite Earths

Tak jak wspominaliśmy "Crisis on Infinite Earths" zawierał mnóstwo nawiązań, smaczków i występów gościnnych. W serialu pojawili się m.in. Brandon Routh i Tom Welling, którzy powrócili do roli Supermana, Kevin Conroy jako starszy, bardziej krwawy Bruce Wayne/Batman, a także Black Lightning, dla którego był to pierwszy crossover z innymi bohaterami programów CW.

Występ Ezry Millera połączył jednak kinowe uniwersum DC z serialami CW, czego nigdy wcześniej nie zrobiono. Flash Millera jest żywcem wyciągnięty z filmu "Liga Sprawiedliwości" - chętnie żartuje, pyta się postaci Gustina, czy jest cosplayerem, a następnie proponuje wspólne zdjęcie. Chwilę konfuzji wywołuje sama nazwa "Flash" - bohater Ezry MIllera nie posługuje się bowiem tym pseudonimem.

Czyżby dopiero spotkanie z Flashem z CW zainspirowało młodego herosa do używania tej ikonicznej nazwy?

Niedawno pojawiły się nowe informacje na temat wspomnianego solowego filmu o Flashu. Według nich, reżyserem produkcji ma być Andy Muschietti, a sam obraz zadebiutuje w kinach już 1 lipca 2022 roku. Niestety, więcej szczegółów na razie nie znamy.